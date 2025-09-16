NFL verkündet Hiobsbotschaft – Fans können es nicht glauben

Joe Burrow, der Superstar-Quarterback der Cincinnati Bengals, hat sich schwer verletzt. Beim 31:27-Sieg gegen die Jacksonville Jaguars erwischte Defensive End Arik Armstead ihn mit einem Sack.

Im Getümmel landeten mehrere Spieler auf Burrow, der sich sichtlich vor Schmerzen krümmte. Der verletzte NFL-Profi musste zur Untersuchung in die Kabine. Dort folgte die Hiobsbotschaft.

Schock für die NFL: Burrow außer Gefecht

Erste Hoffnungen, dass Joe Burrow weiterspielen könnte, zerschlugen sich schnell. In der Halbzeit gab das Team bekannt: „Quarterback Joe Burrow hat eine Zehenverletzung am linken Fuß.“ Die Diagnose ist nun klar. Der zweifache Pro Bowler muss operiert werden – mindestens drei Monate Pause in der NFL.

Für die Bengals ist Burrows Ausfall ein Börsengang in die Krise. Ersatzmann Jake Browning führte das Team zum Sieg, zeigte aber Schwächen. Die kommenden Gegner, die Minnesota Vikings und Denver Broncos, versprechen harte Prüfungen. Ohne ihren Star-Quarterback wird es in der NFL schwer für die Bengals.

NFL-Drama um Joe Burrow: Was jetzt?

Eine konservative Behandlung stand kurz im Raum, wurde aber schnell verworfen. Die Bengals setzen auf eine Operation, um langfristige Erfolge in der NFL zu sichern. Trotz des Sieges gegen die Jaguars bleibt die Lage angespannt. Das Team muss nun beweisen, dass es auch ohne Burrow konkurrenzfähig bleibt.

Die Verletzung des NFL-Stars wirft Fragen auf: Wie wird Burrows Comeback aussehen? Klar ist, dass die Bengals kämpfen werden – um ihre Saison und um ihren Platz in der NFL-Elite. Fans weltweit hoffen auf eine schnelle Genesung ihres Superstars.