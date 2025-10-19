NFL im TV und Livestream: Hier siehst du Buccaneers at Detroit Lions live

Die NFL wurde in Deutschland in den vergangenen Jahren immer beliebter. Kein Wunder, dass immer mehr Menschen die Spiele der Liga im TV oder Livestream kostenlos verfolgen wollen.

Doch das ist in Deutschland gar nicht so einfach, denn nicht alle Begegnungen der NFL werden in der Bundesrepublik im TV und Livestream kostenlos gezeigt. Zur Saison 2023/24 gab es außerdem einen Wechsel bei den übertragenden Sendern. Hier verraten dir, wo du auch in der aktuellen Saison 2025/26 die Spiele der NFL im TV und Livestream sehen kannst.

NFL im TV und Livestream: Große Änderungen

Wer in Deutschland die NFL kostenlos im TV und Livestream verfolgen wollte, wurde bis 2023/24 bei ProSieben, ProSieben Maxx oder im Livestream bei Joyn oder ran fündig. Außerdem bot auch die Streaming-Plattform DAZN einige Spiele und eine Konferenz an.

Doch zur NFL-Saison 2023/24 wurde die TV-Landschaft in Bezug auf die NFL in Deutschland auf den Kopf gestellt. ProSieben verlor nämlich alle Übertragungsrechte. Den Platz der Sendergruppe hat RTL eingenommen.

Auf RTL beziehungsweise Nitro werden bis zu drei Spiele pro Woche live im Free-TV übertragen werden. Neben dem Angebot im Free-TV laufen die Spiele auch im Livestream auf RTL+ und zusätzlich noch ein exklusives Spiel bei der Streamingplattform. RTL+ ist allerdings kostenpflichtig.

NFL im TV und Livestream: DAS kannst du bei DAZN oder im Gamepass sehen

Neben den Angeboten von RTL gibt es in Deutschland auch noch zwei andere Möglichkeiten, die NFL im Livestream zu verfolgen. Bei DAZN, der kostenpflichtigen Streamingplattform, werden alle Einzel-Nachtspiele der NFL am frühen Samstag-, Dienstag- und Mittwochmorgen deutscher Zeit übertragen. Dazu kommen noch die Konferenz „RedZone“, in welcher Sonntags die Spiele ab 19 Uhr deutscher Zeit mit englischem Kommentar laufen und die ENDZN, welche die gleichen Spiele mit deutschem Kommentar im Programm hat. Außerdem gibt es bei DAZN noch zwei exklusive Spiele am Sonntag mit den Kickoff-Zeiten 19 Uhr und 22:25 Uhr.

NFL im TV und Livestream: Diese Spiele laufen bei DAZN & RTL!

Freitag, 17. Oktober:

2:15 Uhr: Pittsburgh Steelers at Cincinnati Bengals (DAZN)

Sonntag, 19. Oktober:

15:30 Uhr: Los Angeles Rams at Jacksonville Jaguars (DAZN, RTL/NITRO)

19:00 Uhr: Philadelphia Eagles at Minnesota Vikings (RTL/NITRO, RTL+)

19:00 Uhr: New England Patriots at Tennessee Titans (RTL+)

22:25 Uhr: Green Bay Packers at Arizona Cardinals (RTL/NITRO, RTL+)

Montag, 20. Oktober:

20. Oktober, 02:20 Uhr: Atlanta Falcons at San Francisco 49ers (DAZN)

Dienstag, 21. Oktober:

21. Oktober, 01:00 Uhr: Tampa Bay Buccaneers at Detroit Lions (DAZN)

21. Oktober, 04:00 Uhr: Houston Texans at Seattle Seahawks (DAZN)

Wer unbedingt alle Spiele der NFL in Deutschland im Livestream sehen will, der muss auch weiterhin auf den Gamepass setzen. Hier bekommen die Nutzer auch alle übrigen Einzelspiele mit englischem Kommentar und weitere Angebote wie die „Redzone“. Mittlerweile muss dieser in Deutschland auch über DAZN erworben werden.

