NFL Fantasy Football: Manager zittern – fehlt DIESER Superstar am 1. Spieltag?

In der Nacht zu Freitag (6. September) ist es endlich so weit: Es beginnt die neue NFL-Saison. Die Kansas City Chiefs, der amtierende Super-Bowl-Champion, eröffnet die neue Spielzeit mit einem Heimspiel gegen die Baltimore Ravens.

Für die NFL-Fans beginnt damit die heiße Phase – auch beim Fantasy Football. Inzwischen wird das Manager-Spiel auch in Deutschland immer beliebter. Große Sorgen machen sich kurz vor dem Start nun aber alle Besitzer von Ja’Marr Chase. Der Superstar könnte den 1. Spieltag (hier live im TV) verpassen.

Viele Fantasy-Ligen haben ihren Draft schon hinter sich, die Spieler sind schon ausgewählt. Häufig wird dabei in der ersten Runde auch Ja’Marr Chase über die Ladentheke gegangen sein. Der Wide Receiver von den Cincinnati Bengals zählt zu den besten Spielern auf seiner Position.

Kurz vor dem Saisonstart dürfte dem ein oder anderen Manager beim Fantasy Football aber der Arsch auf Grundeis gehen, denn der 24-Jährige streikt noch immer. Chase nimmt aktuell nicht am Training der Bengals teil, der Wide Receiver will einen neuen Vertrag – und das, obwohl sein aktuelles Arbeitspapier noch zwei Jahre läuft.

Chase will neuen Vertrag

Aktuell würde er allerdings „nur“ 4,8 Millionen Dollar verdienen. Dem Superstar ist das eindeutig zu wenig, verdienen doch vergleichbare Spieler wie Justin Jefferson (35 Millionen Euro bei den Vikings), CeDee Lamb (Dallas Cowboys, 34 Mio. Euro) und A.J Brown (Philadelphia Eagles, 32 Mio. Euro) deutlich mehr als er. Chase soll einen Vierjahresvertrag mit einem Gesamtvolumen von 138 Mio. Euro, wovon 105 Mio. Euro garantiert wären, fordern.

Am Sonntag (8. September) treffen die Cincinnati Bengals am 1. Spieltag auf die New England Patriots. Ob Chase dabei sein wird? Das steht noch nicht fest. Die Bengals sollen aber optimistisch sein, dass es bis zum Spieltag eine Einigung gibt. Außerdem ist unklar, wie fit Chase nach der langen Trainingspause ist.