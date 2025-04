NFL: Draft-Wahnsinn! Fans trauen ihren Augen kaum

Seit Tagen fiebern die Fans dem NFL-Draft entgegen! Die 32 Teams haben in der Nacht in Green Bay ihre Erstrundenspieler ausgewählt. Bis Samstag gibt es noch sechs weitere Runden für die restlichen Spieler, die bei einem Team unterkommen wollen.

Und der NFL-Draft hatte direkt etwas zu bieten! Schon in Runde eins sorgten die Jacksonville Jaguars für den ersten Knall und zogen das wohl begehrteste Talent Travis Hunter. Doch das war noch nicht alles beim Wahnsinns-Draft!

NFL: Draft-Wahnsinn!

Zwar haben die Tennessee Titans mit dem 1. Pick Miami-Quarterback Cam Ward erhalten, doch alle Augen waren auf die Jacksonville Jaguars gerichtet. Das Team sprang von Position 5 auf 2, um Travis Hunter zu bekommen. Das Besondere an ihm: Er spielt sowohl in der Offensive UND auch in der Defensive. So etwas gab es schon lange nicht mehr.

Für diesen Trade bekommen dafür die Cleveland Browns in diesem Jahr einen Zweit- und Viertrundenpick sowie einen Erstrundenpick für 2026. Danach schauten viele Fans gespannt auf einen anderen Spieler, der in den vergangenen Wochen und Monaten für Aufsehen sorgte: Shedeur Sanders.

Der Sohn von Legende Deion Sanders galt lange Zeit als Nummer-2-Pick. Viele Experten vermuteten sogar, dass er als bester Quarterback im Draft gezählt wird. Dann aber folgte die Hammer-Wende, womit kaum jemand gerechnet hat.

Irre Wende um Sanders

Sanders rutschte brutal weit nach unten ab, flog sogar aus der 1. Runde des NFL-Drafts! Gerüchten zufolge soll der Quarterback sehr arrogant in den Gesprächen mit den Teams gewesen sein. Aber auch sportlich gab es bei den Mannschaften Bedenken. Seine Hoffnungen vor dem Draft waren groß: „Ich bin für alles gerüstet, was der Tag bringen mag.“

Ginge es nach seinem Vater, sei er definitiv ein „Top-5-Pick“. Das ist so jetzt nicht eingetreten. Stattdessen muss er jetzt hoffen, in der 2. Runde gedraftet zu werden. So sind ihm mindestens 30 Millionen Dollar flöten gegangen, heißt es in den Medien.

Übrigens: Mit Leander Wiegand hofft auch ein Deutscher darauf, von einem Team übernommen zu werden. Der 25-Jährige beeindruckte schon mit seinen Kraftwerten vor dem Draft, muss sich aber auch weiter gedulden.