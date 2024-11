NFL-Hammer in Deutschland: Football-Fans werden sofort hellhörig

Das erste Munich-Game 2022 war NFL-Geschichte. Ein Pflichtspiel in Deutschland! Die Euphorie war riesig. Auch in Frankfurt wurden die beiden „International Games“ im Folgejahr zu Festtagen und 2024 bricht in München erneut Football-Mania aus.

Andere Großstädte in Deutschland schauen bislang neidisch zu. Doch jetzt folgt die Attacke. Berlin plant einen NFL-Hammer und will sich die Spiele langfristig in die Hauptstadt holen. Und es sieht sehr gut aus.

NFL: Berlin bläst zum Angriff auf das Germany-Game

Am Sonntag feierte München wieder eine riesige Football-Party. Nicht nur die Allianz Arena, sondern die ganze Stadt ist beim „Germany Game“ 2024 wieder im Fieber. 2025 darf sich dann wieder Frankfurt auf ein Heimspiel freuen, wenn eine Partie der Regular Season am Mainz stattfindet.

+++ NFL im TV: Wichtige Änderung! Zuschauer müssen sich umstellen +++

Wie es danach weitergeht? Der Vertrag läuft aus, doch der deutsche NFL-Chef Alexander Steinforth ließ bereits durchblicken, dass die Chance auf eine Verlängerung mehr als gut steht (hier alle Details).

Die bisherigen Germany-Games der NFL:

13.11.2022, München: Seattle Seahawks – Tampy Bay Buccanneers 16:21

5.11.2023, Frankfurt: Miami Dolphins – Kansas City Chiefs 14:21

12.11.2023, Frankfurt: Indianapolis Colts – New England Patriots 10:6

10.11.2024, München: New York Giants – Carolina Panthers

Berlin will das Deutschland-Spiel

Wird auch in den Folgejahren in München und Frankfurt gespielt? Das will sich die Hauptstadt nicht bieten lassen. Berlin bläst jetzt zum Großangriff auf das Deutschland-Spiel der NFL. Wie unser Partnerportal „Berlin Live“ berichtet, sind die Vorbereitungen auf eine Bewerbung schon in vollem Gange.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Warum die NFL sehr gut nach Berlin passen würde, wo das Spiel ausgetragen werden soll und wie der Stand der Pläne ist, kannst du hier auf „Berlin Live“ nachlesen.