Schock in der NFL! Dallas-Cowboys-Star Marshawn Kneeland verstorben

Was für eine Schock-Nachricht aus der NFL! Wie die Dallas Cowboys am Donnerstag (6. November) mitteilen, ist Marshawn Kneeland verstorben.

Dem 24-Jährigen war am Montag im NFL-Spiel gegen die Arizona Cardinals noch ein Touchdown nach einem geblockten Punt gelungen.

NFL-Team Dallas Cowboys in tiefer Trauer

„Mit großer Trauer geben die Dallas Cowboys bekannt, dass Marshawn Kneeland heute Morgen auf tragische Weise verstorben ist. Marshawn war ein beliebter Teamkollege und Mitglied unserer Organisation. Unsere Gedanken und Gebete gelten Marshawns Freundin Catalina und seiner Familie“, gab die NFL-Franchise am Donnerstagnachmittag deutscher Zeit bekannt.

Kneeland war noch am Montagabend beim 17:27 der Cowboys gegen die Arizona Cardinals zum Einsatz gekommen. Dabei hatte er seinen ersten NFL-Touchdown erzielt, als er einen geblockten Punt in der gegnerischen Endzone sicherte.

Kneeland hatte in dieser Saison alle Spiele für die Cowboys bestritten. 2024 wurde er nach einer vielversprechenden College-Karriere an der Western Michigan University in der zweiten Runde von den Cowboys gedraftet. In 18 Spielen erzielte er 26 Tackles (15 solo), einen Sack, sowie eine Fumble Recovery.

„Zutiefst betroffen“

Auch die NFL meldete sich zu Wort: „Wir sind zutiefst betroffen vom tragischen Tod von Marshawn Kneeland von den Dallas Cowboys. Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Freundin Catalina, seiner Familie, seinen Freunden und seinen Teamkollegen. Wir stehen in Kontakt mit den Cowboys und haben Unterstützung und Beratungsangebote angeboten.“

In den sozialen Medien zeigen sich viele Fans geschockt von der Meldung, auch die anderen NFL-Mannschaften und zahlreiche Spieler sprechen ihr Beileid aus. Auch sein Agent meldete sich zu Wort: „Ich habe miterlebt, wie er sich von einem hoffnungsvollen Jungen aus West-Michigan mit einem Traum zu einem angesehenen Profi bei den Dallas Cowboys hochgekämpft hat“, wird Jonathan Perzley zitiert.

Der NFL-Profi habe immer alles gegeben und gezeigt, was für ein Talent er ist. So jemanden „zu verlieren, ist ein Schmerz, den ich kaum in Worte fassen kann“, so Perzley abschließend.