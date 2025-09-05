NFL-Star sorgt für Skandal! Auftakt von Blitz-Rauswurf überschattet

Endlich geht die neue NFL-Saison wieder los! Zu lange mussten die Football-Fans warten, bis der Auftakt erfolgte. Bei der ersten Begegnung der neuen Spielzeit konnten sich die Philadelphia Eagles mit 24:20 gegen die Dallas Cowboys durchsetzen.

Doch über das Spiel an sich wurde gar nicht mehr geredet. Der Grund: Im Mittelpunkt stand ein Skandal. Eagles-Star Jalen Carter wurde nach nur sechs Sekunden rausgeworfen. Er spuckte Cowboys-Quarterback Dak Prescott an. Der Vorfall sorgte für ganz schön viel Aufregung.

Skandal zum NFL-Auftakt

Was war passiert? Noch vor dem ersten Spielzug des NFL-Auftakts kam es zur besagten Spuckattacke. Prescott spuckte in Richtung Carter auf den Boden, wie die TV-Aufnahmen deutlich zeigen. Carter reagierte und spuckte Prescott auf die Brust. Die Schiedsrichter griffen sofort durch.

Der Eagles-Star musste das Spielfeld sofort verlassen, wurde von den Fans ausgebuht und ausgepfiffen. Prescott erklärte später: „Ich wollte sicher nicht auf meine Offensive Linemen spucken.“

Von Carters Aus haben sich die Eagles nicht irritieren lassen, auch wenn die Cowboys in Führung gingen. Doch der NFL-Champion kämpfte sich zurück und konnte mit einer starken Leistung den ersten Sieg der neuen Saison holen.

Carter droht Strafe

Zurück zu Carter: Er zählt zu den besten Defensive Tackles der NFL. Vor allem durch seine aggressive Spielweise machte er sich einen Namen. Allerdings sorgt er für genauso viele Eskapaden in seiner Karriere.

Der ehemalige Georgia-Spieler bekannte sich 2023 zu fahrlässigem Fahren schuldig. Der Vorfall stand im Zusammenhang mit einem tragischen Autounfall. Dabei starben sein Teamkollege Devin Willock und eine weitere Person. Carter erhielt eine Bewährungsstrafe und steht seither unter besonderer Beobachtung in der NFL.

In der vergangenen Saison war er einer der Schlüsselspieler bei den Eagles und hatte großen Anteil am Erfolg. Doch der jüngste Vorfall könnte wieder Fragen zu seinem Charakter aufwerfen. Die Liga wird dieses Verhalten vermutlich genau prüfen. Es droht definitiv eine Strafe.