Mick Schumacher bestätigt Teilnahme! Was bedeutet das für seinen Formel-1-Job?

Mick Schumacher hofft noch immer auf ein Cockpit in der Formel 1. Bei Sauber wäre noch ein Platz frei und er gehört weiterhin zu den Kandidaten. Sollte es nicht klappen, ist noch unklar, wie es mit dem 25-Jährigen weitergeht.

Jetzt steht aber schon fest, dass Mick Schumacher Anfang März in ein Rennauto steigen wird. Er fährt beim „Race of Champions“ mit (hier mehr). Ist das schon ein erster Hinweis darauf, wie die Chancen auf einen Formel-1-Job stehen?

Mick Schumacher nimmt am „Race of Champions“ teil

Auch Mitte Oktober ist noch keine Entscheidung gefallen. Den Kampf um den Platz bei Alpine, Williams und Co hat Schumi Jr. schon verloren. Bei Sauber/Audi ist aber nach wie vor ein Cockpit unbesetzt. Erst kürzlich bestätigte Teamchef Mattia Binotto, dass der 25-Jährige ein ernsthafter Kandidat ist (hier mehr dazu!).

Unabhängig vom Ausgang hat Mick Schumacher jetzt aber schon eine Entscheidung getroffen. Er wird beim „Race of Champions“ 2025 mit dabei sein, geht dort gemeinsam mit dem früheren Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel an den Start. Stattfinden wird das „ROC“ am 7. und 8. März.

Teilnahme passt perfekt in den Formel-1-Kalender

Seine Teilnahme spricht nicht gegen die Theorie, dass er das Sauber-Cockpit ergattern könnte. Es passt sogar perfekt in den Zeitplan der Formel 1. Am 26 bis 28. Februar finden die Vorsaison-Tests in Bahrain statt. Am 16. März steigt dann das erste Rennen – und das wird ausgerechnet in Australien ausgetragen.

Schumacher könnte also von Bahrain schon einmal nach Australien reisen, dort beim „Race of Champions“ in Melbourne teilnehmen und anschließend weiter nach Sydney zum Großen Preis von Australien fliegen.

Ob sein Zeitplan am Ende so aussieht, hängt ganz von der Entscheidung von Sauber ab. Sein ärgster Konkurrent soll Valtteri Bottas sein. Zwischen dem Finnen und Sauber gibt es laut Medienberichten aber Differenzen, was das Gehalt angeht.