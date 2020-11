Mick Schumacher in die Formel 1? Jetzt gibt's ein neues Indiz.

Mick Schumacher vor Wechsel in die Formel 1! DIESES Indiz spricht Bände

Die Formel 1-Fans warten sehnsüchtig auf die Meldung, noch ist es aber nicht offiziell: Es geht um den Wechsel von Mick Schumacher in die Formel 1.

Die Anzeichen, dass der Wechsel von Mick Schumacher zu Haas bald verkündet wird, verdichten sich. Jetzt gibt es ein weiteres klares Indiz für den Aufstieg in die Formel 1 – und das liefert ausgerechnet Schumachers Konkurrent höchstpersönlich.

Mick Schumacher: Wechsel in die Formel 1 steht kurz bevor

Eigentlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis Haas den Wechsel von Mick Schumacher in die Formel 1 verkündet. Doch noch lässt die offizielle Mitteilung auf sich warten. „Wir werden bald eine Bekanntgabe machen“, kündigte Haas-Teamchef Günther Steiner vor dem Wochenende an.

Weil Haas die Verträge mit Romain Grosjean und Kevin Magnussen nicht verlängert hat, werden gleich zwei Plätze für die Ferrari-Junioren frei. Haas ist ein Ferrari-Kundenteam, weshalb die Scuderia ein bedeutendes Wörtchen mitreden darf.

Callum Ilott ist Schumachers größter Konkurrent in der Formel 2. Foto: imago images/Motorsport Images

Um den Platz bei Haas bewerben sich unter anderem Schumachers Prema-Teamkollege Robert Shwartzmann, der allerdings das Rennen gegen Schumi Jr. deutlich verloren hat, und Ferrari-Junior Callum Ilott. Der Brite aus der Ferrari Drivers Academy kämpft mit Mick Schumacher noch um den Formel 2-Titel.

Schumacher-Konkurrent liefert Indiz

Und ausgerechnet er hat jetzt ein klares Indiz für den Schumacher-Wechsel geliefert. Auf Instagram verkündete selbst, dass er nicht in der Formel 1 fahren wird. „Es wird Zeit mitzuteilen, dass mir gesagt wurde, dass ich 2021 nicht in der Formel 1 fahren werde. Natürlich weiß ich das schon ein paar Wochen. Ich bin enttäuscht, aber ich werde härter arbeiten und machen, was es braucht, damit es 2022 passiert“, schrieb Ilott.

Zum Ende legte er dann nochmal gegen Schumacher nach: „Wie auch immer, ich habe eine Meisterschaft zu gewinnen.“ In der Formel 2 liegt Mick Schumacher vor dem abschließenden Wochenende 14 Punkte vor Ilott.

Neben Schumacher wird wohl Nikita Mazepin den Platz im Haas-Cockpit. Der Russe ist Dritter in der Formel 2-Gesamtwertung und bringt einen finanzkräftigen Vater mit, der schon damals das heutige Racing Point Team kaufen wollte.

Die Verkündung wird aller Voraussicht nach am Wochenende in Bahrain folgen. Aktuell hat Haas andere Sorgen. Sie müssen sich um die Aufarbeiten des Horror-Crashs von Romain Grosjean kümmern. Hier alle Infos zum Unfall >>>