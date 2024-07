Mick Schumacher lässt Formel-1-Bombe platzen – „In greifbarer Nähe“

Mick Schumacher wartet seit nunmehr eineinhalb Jahren auf seine Rückkehr in die Formel 1. Sein Engagement bei Haas, für die er in zwei Saisons an den Start ging, kann wohl oder übel als verkorkste Zeit bezeichnet werden.

Dennoch lässt der 25-Jährige keine Möglichkeit unversucht, um sich zurück in die Königsklasse zu kämpfen. Und diese Hartnäckigkeit könnte sich nun endlich auszahlen – denn die jüngsten Aussagen von Mick Schumacher lassen alle deutschen Formel-1-Fans träumen!

Rückkehr von Mick Schumacher in die Formel 1 in „greifbarer Nähe“

Gegenüber „AFP“ sagte Schumacher jetzt: „Im Moment ist die Formel 1 in greifbarer Nähe“. Worte, die überraschend deutlich nach einer Rückkehr des 25-Jährigen in die Rennserie klingen. Dennoch wolle er keine voreiligen Versprechen machen: „Ich muss sicherstellen, dass ich nicht zu selbstbewusst werde, dass ich weiterhin durchhalte und dafür sorge, dass einen Plan B gibt, falls es nicht klappen sollte“, so Schumacher.

Der ehemalige Formel-2-Weltmeister weiß allerdings, dass er sich nach fast zwei Jahren Pause in Geduld üben muss: „Mein Plan war immer die Formel 1, jetzt müssen wir abwarten, welche Möglichkeiten sich mir bieten. Ich habe beschlossen, dass ich so lange auf die Formel 1 warten werde, wie es nötig ist“, machte Schumacher deutlich.

Noch einige Formel-1-Cockpits frei

Chancen auf ein Formel-1-Cockpit für die kommende Saison gibt es für den Mercedes-Ersatzfahrer noch zur Genüge. Denn mit Williams, Sauber, Alpine, Racing Bulls, Haas und Mercedes haben gleich sechs Teams noch jeweils einen freien Fahrerplatz übrig. Vor allem ein Engagement bei Alpine könnte für Schumacher realistisch sein – schließlich tritt der 25-Jährige in der Langstrecken-Weltmeisterschaft für den Rennstall an.

Aber auch mit Williams und Sauber sind noch immer zwei Kandidaten im Rennen, bei denen ein Schumacher-Comeback nicht vollkommen ausgeschlossen ist.