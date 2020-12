Mick Schumacher benutzte jahrelang einen anderen Namen - aus einem simplen Grund

Mick Schumacher ist momentan in aller Munde. Am Wochenende sicherte er sich den Fahrertitel in der Formel 2, im kommenden Jahr wird er in der Königsklasse an den Start gehen.

Aus gegebenem Anlass war Mick Schumacher auch bei Günther Jauchs „2020! Menschen, Bilder, Emotionen“ (RTL) Thema. Dort wurde auch über seine Anfänge im Rennsport gesprochen – und weshalb er jahrelang einen anderen Namen nutzte.

Mick Schumacher: Er sollte nicht mit seinem Vater in Verbindung gebracht werden

Hinter dem Sohn von Rekordweltmeister Michael liegt eine bewegte Woche. Zunächst verkündete das Haas-Team die Verpflichtung des Deutschen für die kommende Formel-1-Saison, am Wochenende durfte er dann trotz Platz 18 im letzten Rennen über den Formel-2-Titel jubeln.

Mick Schumacher mit seiner Formel-2-Trophäe. Foto: imago images/ZUMA Wire

Dementsprechend war Schumi Jr. auch Gesprächsthema beim großen Jahresrückblick von Jauch am Sonntagabend. Dabei warf Sender RTL auch einen Blick auf den Anfang einer verheißungsvollen Karriere.

Bereits mit neun Jahren saß Mick Schumacher im Kart, nahm an vielen Wettbewerben teil und heimste viele Pokale ein. Erkannt wurde er damals noch nicht allzu häufig, denn in jungen Jahren fuhr er unter dem Pseudonym Mick Betsch – dem Mädchennamen seiner Mutter Corinna.

So sollte der Druck von ihm genommen und die Aufmerksamkeit gemildert werden, die der Name Schumacher im Rennsport nun einmal verursacht. Nachdem er im Kart-Sport unter anderem deutscher Vize-Meister und Vizeweltmeister wurde, wechselte er mit 16 in die Formel 4 – und trat dort erstmals als Mick Schumacher an.

Mick über den ständigen Vergleich mit Vater Michael

Mittlerweile kennt die ganze Motorsportwelt den Sohn von Michael Schumacher. Doch als Bürde sieht es Mick nicht an, ständig mit seinem Vater verglichen zu werden. „Ich habe nichts dagegen, mit ihm verglichen zu werden. Er wird immer der Beste bleiben. Dementsprechend bin ich froh, mich mit ihm vergleichen zu dürfen“, erklärt er im Gespräch mit Jauch.

Er gehe jedoch nicht davon aus, dass zu Beginn direkt alles nach Plan verlaufe und er von Anfang an in die Punkte fahren werde. Dazu ist der Haas in dem er sitzen wird auch nicht konkurrenzfähig genug. Schumachers Ziel: Sich Schritt für Schritt nach vorne arbeiten. (mh)