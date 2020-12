Mick Schumachers Formel-1-Team von handfestem Skandal erschüttert! „Abscheulich“

Noch keine einzige Kurve ist Mick Schumacher in der Formel 1 gefahren, da wird sein Team auch schon von einem handfesten Skandal erschüttert.

Schuld daran ist aber nicht Mick Schumacher, sondern sein Teamkollege. Nikita Masepin, der derzeit noch zusammen mit Schumi Junior in der Formel 2 fährt und zur nächsten Saison dessen Teamkollege bei Haas F1 wird, hat auf Instagram für Empörung gesorgt.

Mick Schumachers Haas-Team von Skandal erschüttert

Eine Insta-Story des jungen Russen war nur kurz online – doch lange genug, um ihm nun massive Probleme zu bereiten. Ein kurzes Video zeigt offensichtlich, wie das Motorsport-Talent eine Frau sexuell belästigt.

Zu sehen ist, wie Nikita Masepin auf dem Beifahrersitz eines Porsches eine Frau auf dem Rücksitz begrapscht. Er hört auch nicht auf, als die Frau sich dagegen wehrt.

Nikita Masepin sollte eigentlich an der Seite von Mick Schumacher bei Haas in der Formel 1 fahren. Doch das ist nun äußerst fraglich. Foto: imago images/Motorsport Images

Das Video wurde blitzschnell wieder gelöscht, schlägt aber hohe Wellen und könnte Masepins Formel-1-Karriere beenden, bevor sie begonnen hat.

„Das Haas F1-Team duldet das Verhalten von Nikita Masepin in dem kürzlich in seinen sozialen Medien veröffentlichten Video nicht. Darüber hinaus ist die Tatsache, dass das Video in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, für das Haas F1-Team abscheulich“, stellt der Rennstall in einem Statement klar und kündigt eine interne Behandlung der Angelegenheit klar.

Masepin: „ Ich muss mich als Formel-1-Pilot an gewisse Standards halten“

Masepin entschuldigte sich schnell: „Ich möchte mich für meine jüngsten Aktionen entschuldigen. Sowohl für mein unangebrachtes Verhalten als auch für die Tatsache, dass es in sozialen Netzwerken gepostet wurde. Die Beleidigungen und die Bloßstellung des Haas-F1-Teams, die ich verursacht habe, tun mir leid. Ich muss mich als Formel-1-Pilot an gewisse Standards halten, sehe ein, dass ich mich und andere Menschen enttäuscht habe und werde daraus lernen.“

Internationalen Medienberichten zufolge ist Nikita Masepin bereits mehrfach in seiner noch jungen Karriere durch Fehltritte negativ aufgefallen. Nun könnte er sich durch diese widerliche Aktion um seine Karriere in der Formel 1 gebracht haben.

Ob Mick Schumacher nächste Saison tatsächlich mit Masepin an seiner Seite in die Formel 1 startet, ist jedenfalls fraglich. Der Nachwuchsfahrer profitiert jedoch von der Unterstützung seines Vaters Dmitrij Masepin. Der Milliardär steht an der Spitze des russischen Uralchem-Konzerns und könnte bei Haas als Sponsor einsteigen. Es kursieren sogar Gerüchte, er könne den gesamten Rennstall übernehmen.