Mick Schumacher: Jetzt reicht's ihm endgültig – dafür hat der Haas-Pilot kein Verständnis

Er ist aktuell die größte deutsche Motorsport-Hoffnung: Mick Schumacher. Der Sohn des siebenmaligen Formel 1-Weltmeisters und Ferrari-Legende Michael Schumacher. Mick feiert 2021 sein Debüt in der Formel 1. Doch wie gelang ihm der Sprung in die Königsklasse? Wir blicken für dich auf seine bisherige Karriere.

Mick Schumacher hat genug! Beim großen Preis von Frankreich fuhr der Formel 1-Rookie erneut dem ganzen Feld hinterher – obwohl er nach einer kuriosen Qualifikation von Platz 15 ins Rennen gegangen war.

Doch es half alles nichts. Schon am Start wurde Mick Schumacher nach hinten durchgereicht. Im Rennen ereignete sich dann eine Szene, die ihn auch lange danach beschäftigte.

Mick Schumacher hat die Nase voll. Foto: IMAGO / Motorsport Images

Mick Schumacher: Erneutes Mazepin-Manöver gegen Teamkollegen

In Baku hatte Nikita Mazepin bereits für Aufregung gesorgt, als er seinem Kollegen mit 300 km/h beinahe in die Seite gefahren wäre. In Le Castellet kamen sich die beiden erneut ziemlich nahe – wieder war Schumacher der Leidtragende.

-----------------------------------------------

Das ist Mick Schumacher:

Geboren am 22. März 1999 in Vufflens-le-Chateau (Schweiz)

2008 machte Mick Schumacher seine ersten Gehversuche im Kartsport. Er ging unter dem Pseudonym Mick Betsch an den Start, um nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen

2015 begann er in der Formel 4, wo er 2016 den 2. Platz in der Gesamtwertung belegte und in die Formel 3 aufstieg

In der Formel 3 schloss er die Saison 2017 auf dem 12. Platz ab. 2018 gewann er die Formel-3-Meisterschaft und holte sich damit seinen Startplatz für die Formel 2

2020 gewann Mick Schumacher die Formel 2 und erhielt einen Vertrag bei Formel 1-Rennstall Haas

Mick Schumacher ist Teil der Ferrari Drivers Academy

-----------------------------------------------

Schon in den ersten Runden des Rennens setzte Mazepin zum Überholmanöver an. Dabei kam der Russe dem zweiten Haas den Weg allerdings so zu, dass dieser keine Chance mehr hatte, auf der Strecke zu bleiben, ohne dass es richtig gekracht hätte.

Nikita Mazepin (vorne) im Duell mit seinem Teamkollegen. Foto: imago images/Motorsport Images

So musste Schumi Jr. in die Auslaufzone ausweichen und anschließend einen enormen Rückstand aufholen. „Die Aktion muss nicht sein. Da muss ich mit dem Team drüber reden“, kündigte er nach dem Rennen am „Sky“-Mikrofon an.

+++ Mick Schumacher: Droht Teamkollege Mazepin für ein Jahr auszufallen? Russe klärt auf +++

Und weiter: „Wenn es so sein soll, dann muss es so sein“, erklärte er. Ob Schumacher bald mit ähnlich harten Bandagen gegen sein Teamkameraden kämpft? „Es ist so sein Stil wahrscheinlich. Auf dem Level verstehen wir uns vielleicht nicht ganz so, aber dann müssen wir eben alle unsere Ellbogen ausfahren“, deutet der 22-Jährige an.

Mick Schumacher richtet Blick auf Österreich

Bereits in der kommenden Woche geht die Formel 1 in Österreich an den Start. Die Konstellation Schumacher/Mazepin verspricht auch am Ende des Feldes ein umkämpftes Rennen. Dennoch macht der deutsche Haas-Pilot deutlich, dass er auf solche harten Manöver eher verzichten würde.

----------------------------

Neuigkeiten aus der Formel 1:

---------------------------

„Wir machen unser Ding und ich glaube, er macht seins“, erklärte Mick Schumacher. Alle Highlights des letzten Rennens kannst du hier nochmal nachlesen >>>