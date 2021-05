Mick Schumacher: Unfall-Drama in Monaco! Haas-Pilot gesteht Fehler

Er ist aktuell die größte deutsche Motorsport-Hoffnung: Mick Schumacher. Der Sohn des siebenmaligen Formel 1-Weltmeisters und Ferrari-Legende Michael Schumacher. Mick feiert 2021 sein Debüt in der Formel 1. Doch wie gelang ihm der Sprung in die Königsklasse? Wir blicken für dich auf seine bisherige Karriere.

So hat sich Mick Schumacher sein erstes Wochenende in Monaco nicht vorgestellt.

Schon im Training bestätigte sich die größte Befürchtung von Mick Schumacher – mit bitteren Konsequenzen. Das Qualifying fiel für den Haas-Piloten aus.

Mick Schumacher erlebt in Monaco sein erstes Drama. Foto: imago images/Laci Perenyi

Mick Schumacher: Crash im Training! Qualifying verpasst

„Das Wichtigste wird, die Fahrzeuge auf der Strecke zu halten, den Leitplanken fern zu bleiben und das Rennen zu Ende zu bringen“, erklärte Haas-Chef Günther Steiner vor dem Monaco-GP. Und auch Mick Schumacher erklärte: „Es ist wichtig, so viel zu fahren wie möglich. Die beste Zeit hilft nichts, wenn man zwei Runden später in der Wand ist.“

Genau dieses Schicksal ereilte Mick Schumacher nun bevor es überhaupt losging. Ein leichter Crash im 2. Freien Training folgte einer deutlich heftigeren Begegnung mit der Bande. Sein Auto war danach so hart beschädigt, dass er nicht einmal im Qualifying starten konnte.

Mick Schumacher hat sein Auto in Monaco an die Wand gefahren. Foto: imago images/Motorsport Images

Bis zum Rennen am Sonntag sollten die Mechaniker den Boliden aber wieder repariert haben. „Das Auto ist fast wieder fahrbereit“, erklärte Mick Schumacher während des Qualifyings noch lief am Sky-Mirkofon.

Mick Schumacher trotz P20 optimistisch

Die Schuld an dem Crash nahm Mick Schumacher auf seine Kappe. „Tut mir leid fürs Team, dass wir nicht zeigen konnten, was wir hatten“, so Schumi Jr. Die Hoffnung war groß, dass er es mit den Williams aufnehmen könnte. Mit seiner Zeit in FT3 lag er auf Platz 14.

„Hat sich nicht schön angefühlt. Das war sehr ärgerlich“, meinte Mick Schumacher, der aber wieder positiv in die Zukunft blickt: „Nichts ist verloren, morgen ist ja noch das Rennen.“ Und da ist in Monaco ja schließlich alles möglich.

Deutlich besser lief es in Monaco für Sebastian Vettel. Er startet hinter Lewis Hamilton. Alles zum Monaco-GP findest du hier in unserem Live-Ticker!

Wo du den Monaco-GP im TV verfolgen kannst, erfährst du hier! (fs)