Cadillac-Klatsche für Mick Schumacher – jetzt bleibt nur noch diese Chance

Monatelang haben alle deutschen Formel-1-Fans gehofft, monatelang ist rund um eine mögliche Königsklassen-Rückkehr von Mick Schumacher spekuliert worden. Zuletzt schien es, als würde mit Cadillac der F1-Neuling dem Deutschen eine Chance bieten können.

Doch muss Mick Schumacher alle Hoffnungen auf ein Stammcockpit bei Cadillac beerdigen. Denn das US-amerikanische Team hat am Dienstag (26. August) sein Fahrer-Duo für die Premierensaison 2026 bekannt gegeben. Schumacher ist nicht dabei.

Cadillac entscheidet sich gegen Mick Schumacher

Valtteri Bottas und Sergio Perez kehren zurück! Der Finne und der Mexikaner werden 2026 für Cadillac fahren. Dies ist nun auch offiziell bestätigt worden, nachdem es schon seit Tagen ein offenes Geheimnis war. Damit setzt Cadillac voll auf Erfahrung, schließen können beide Piloten schon auf viele, viele Jahre in der Formel 1 zurückblicken.

++ Doppel-Comeback in der Formel 1 offiziell! Cadillac hat sich entschieden ++

Mit der Verpflichtung der beiden Routiniers setzt Cadillac ein klares Zeichen: Das junge Team soll und möchte mit zwei erfahrenen Hasen wachsen. Für Schumacher und andere noch recht unerfahrene Piloten ist da kein Platz. Schließlich hat auch der 26-Jährige erst eine – recht überschaubare – Königsklassen-Saison auf dem Buckel.

Alpine (erneut) als letzter Ausweg?

Ist das Formel-1-Comeback von Schumacher also endgültig geplatzt? Komplett abgefahren ist der Zug wohl noch nicht. Doch wenn man sich die freien Plätze in der Formel 1 anschaut, fällt einem schnell auf, dass es nicht mehr viele Möglichkeiten gibt. Die meisten Teams haben ihr Fahrer-Duo für 2026 bereits bestätigt.

Einzig Alpine – das Team, für das Schumacher in der WEC fährt – hat bislang nur Pierre Gasly für 2026 bestätigt. Der Sitz neben ihm ist noch frei. Allerdings ist Alpine-Boss Flavio Briatore kein großer Fan von Schumacher. Schon im letzten Jahr und nach dem Aus von Jack Doohan entschied er sich gegen den Deutschen.

Weitere News:

Dazu sind bei den Racing Bulls gar noch beide Plätze frei, doch Isack Hadjar dürfte nach seinem starken Premierenjahr gesetzt sein. Dazu hat auch Liam Lawson gute Chancen, im Team zu bleiben. Red Bull hingegen wird neben Max Verstappen wohl einen Youngster aus der eigenen Akademie wählen. Alpine oder nichts – so sieht die bittere Realität für Mick Schumacher in diesen Tagen aus.