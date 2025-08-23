Mick Schumacher kassiert kalte Formel-1-Dusche! Rückkehr-Traum endgültig geplatzt

Die „Silly Season“ nimmt in der Formel 1 mächtig an Fahrt auf! Ein Team, auf das der gesamte Fahrermarkt blickt, ist Cadillac. Nach der Verkündung des F1-Einstiegs des US-Teams hofften viele Fahrer wie Mick Schumacher darauf, hier eine zweite Chance zu bekommen.

Und tatsächlich deutet jetzt alles darauf hin, dass sich Cadillac zwei ehemalige Formel-1-Piloten schnappt, die zuletzt keinen Sitz mehr hatten. Einziges Problem aus deutscher Sicht: Mick Schumacher ist offenbar nicht unter den auserwählten Kandidaten. Platzt damit der Traum von der Rückkehr im kommenden Jahr?

Mick Schumacher: Konkurrenz setzt sich durch

Noch vor kurzem hatte der einstige Haas-Fahrer optimistisch über Gespräche zwischen ihm und den Verantwortlichen von Cadillac berichtet. Allerdings war es auch kein Geheimnis, dass der Sohn von Michael Schumacher nur einer von vielen Kandidaten war.

Neuen Berichten zufolge soll sich das US-Team jetzt für Sergio Perez und Valtteri Bottas als Fahrerpaarung entschieden haben (alle Hintergründe dazu liest du hier). Für Mick Schumacher bleibt dagegen kein Platz in der Startaufstellung – wohl auch nicht bei anderen Teams.

Weiter in der WEC?

Denn Cadillac stellte die mit Abstand größte Chance für den 26-Jährigen dar, es noch einmal in die Formel 1 zu schaffen. Denn auch, wenn noch einige Plätze für die kommende Saison offen sind, dürften Wechsel zu Teams wie Racing Bulls oder Aston Martin sehr unwahrscheinlich sein.

Einzig Alpine galt noch als Kandidat. Immerhin fährt Mick Schumacher für die Franzosen in der Langstrecken-Meisterschaft WEC. Allerdings machte Alpine-F1-Boss Flavio Briatore mehrmals deutlich, dass der Deutsche keine Rolle in seinen Planungen spiele.

Für Schumacher Jr. könnte es also in der WEC weitergehen. Dort hat er sich durchaus ein Standing erarbeiten können. Pikant: Zuletzt gab es Gerüchte, er könnte ins WEC-Werksteam von Cadillac wechseln – verbunden mit einer Anstellung als F1-Ersatzfahrer für den US-Rennstall (hier mehr dazu erfahren). Doch der Traum von einem Startplatz in der Formel 1 für 2026 dürfte für Mick Schumacher dahin sein.