Aus und vorbei! Bittere Gewissheit für Mick Schumacher

Die deutschen Formel-1-Fans haben lange gehofft und mit Mick Schumacher gefiebert. In den vergangenen Monaten ist der Ex-Haas-Pilot immer wieder mit einem möglichen Formel-1-Comeback in Verbindung gebracht worden. Vor allem bei Cadillac soll er im Gespräch gewesen sein.

In den letzten Tagen war die Hoffnung auf ein Stammcockpit bei dem neuen Formel-1-Team jedoch dahin. Denn das US-amerikanische Team hat mit Sergio Perez und Valtteri Bottas zwei ganz erfahrenen Piloten verpflichtet. Dazu steht nun auch fest, dass Mick Schumacher auch nicht Ersatzfahrer wird.

Mick Schumacher wird nicht bei Cadillac anheuern

Colton Herta statt Schumacher! Am Mittwoch (03. September) hat Cadillac bekannt gegeben, dass der IndyCar-Pilot ab der kommenden Saison der dritte Fahrer bei dem neuen und elften Formel-1-Team werden wird.

„Ich bin begeistert, als Testfahrer zum Cadillac Formel-1-Team zu stoßen. Das ist eine Traumchance, auf die ich schon lange hingearbeitet habe. Zu einem so entscheidenden Zeitpunkt Teil des Einstiegs von Cadillac in die Formel 1 zu sein, ist etwas, das ich mir nicht entgehen lassen konnte“, so der IndyCar-Vizemeister von 2024.

Für Schumacher bedeutet das natürlich, dass ein Job bei Cadillac vom Tisch ist. Allerdings berichteten mehrere Medien übereinstimmend, dass er selbst die Möglichkeit, Ersatzfahrer bei Cadillac werden zu können, bewusst ausgeschlagen hat. Erst durch die Absage Schumachers soll Herta der Top-Favorit auf den dritten Platz bei Cadillac geworden sein.

Formel-1-Rückkehr damit geplatzt?

Die große Frage, die sich nun alle deutschen Formel-1-Fans stellen: War es das mit der Königsklasse-Rückkehr von Mick Schumacher endgültig? Für 2026 vermutlich schon, schließlich hätte er nur noch bei Alpine die Chance auf einen Platz als Stammfahrer. Doch dort wird er wohl kaum landen, haben sich die Teambosse schon vor der Saison 2025 gegen Schumacher entschieden.

Interims-Teamchef Flavio Briatore ist schlichtweg kein großer Fan des Deutschen, Schumacher hat die Motorsport-Legende bis dato noch nicht überzeugen können. Ob dies noch geschieht? Wohl eher kaum. So bleibt es spannend, welches Abenteuer der 26-Jährige demnächst wagt.