Mick Schumacher trauert um seine Hündin – „Sie war mein Schatten“

Der frühere Formel-1-Pilot Mick Schumacher trauert um seine geliebte Hündin Angie. Zehn Jahre lang war sie seine treue Begleiterin – nun musste er sich schweren Herzens von ihr verabschieden. Auf Instagram teilte der 26-Jährige emotionale Worte und mehrere Fotos, die gemeinsame Erinnerungen zeigen.

„Angie war der beste Hund, den ich mir hätte wünschen können. Sie war mein Schatten, immer an meiner Seite“, schrieb Mick Schumacher zu seinem Beitrag. In seinen Zeilen spürt man die tiefe Verbundenheit zwischen dem Rennfahrer und seiner Vierbeinerin, die ihn durch viele Lebensphasen begleitet hat.

Mick Schumacher nimmt Abschied

„Ich hatte das Glück, zehn wundervolle Jahre mit ihr zu verbringen, aber es fühlt sich immer noch so an, als wäre sie viel zu früh gegangen“, schrieb Mick Schumacher weiter. „Sie begleitete mich überall hin und schenkte mir bedingungslose Liebe.“ Der Sportler schloss seine Zeilen mit den Worten: „Ich werde sie für immer vermissen – meine Angie.“

Auch interessant: Bahnt sich ein Fahrer-Hammer in der Formel 1 an? IndyCar-Star lässt aufhorchen

Die Reaktionen seiner Fans ließen nicht lange auf sich warten. Unter dem Beitrag sammelten sich zahlreiche Beileidsbekundungen und tröstende Nachrichten. Viele schrieben, sie könnten den Schmerz gut nachvollziehen, da Haustiere für sie ebenfalls wie Familienmitglieder seien.

Hündin Angie ist tot

Mit seinem offenen Einblick in die Trauer beweist Mick Schumacher einmal mehr, dass er trotz seines berühmten Namens auf dem Boden geblieben ist. Schon früher zeigte er sich nahbar und authentisch – nun auch in einem besonders privaten Moment. Die Fotos auf Instagram zeigen Angie in glücklichen Momenten: beim Spielen, Kuscheln und Reisen.

Mehr Nachrichten für dich:

Der Rennfahrer selbst steckt derzeit mitten in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC). Für das Werksteam von Alpine sitzt Mick Schumacher regelmäßig am Steuer. Sein Vertrag läuft noch bis 2026, bevor neue Optionen auf ihn warten könnten. Doch im Moment steht für ihn nicht der Motorsport, sondern die Erinnerung an seine geliebte Hündin im Vordergrund.