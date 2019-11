Michael Schumacher: Ex-Manager verrät – „Wir werden ihn...“

Seit Jahren zerbrechen sich die Fans von Michael Schumacher den Kopf. Alle fragen sich, wie es ihrem Idol nach dessen schweren Ski-Unfall im Dezember 2013 geht.

Seitdem befindet sich der Motorsport-Champion in medizinischer Rehabilitation. Seitens der Familie dringen keine Informationen über seinen Gesundheitszustand an die Öffentlichkeit. Fans und frühere Weggefährten fragen sich seit Jahren, ob sie Michael Schumacher jemals wiedersehen werden.

Einer, der sehr nah dran war, ist Willi Weber (77). 25 Jahre nach Schumis erstem WM-Titel in der Formel 1 liefert sein Ex-Manager im „Express“ Einblicke in sein Seelenleben.

Willi Weber ist überzeugt: „Wir werden Michael Schumacher wiedersehen“

„Ich weiß, dass es Michael schwer erwischt hat“, verrät Willi Weber der Zeitung. Aber auch der 77-Jährige habe keine Informationen über die Fortschritte der Reha.

Er glaube jedoch mit aller Macht an die Genesung seines ehemaligen Schützlings, den er als Kämpfernatur erlebt hat. „Wenn es eine Chance gibt, wird er sie nutzen. Das kann nicht das Ende sein. Ich bete für ihn und bin überzeugt, dass wir ihn wiedersehen“, so Willi Weber im „Express“.

Großes Schumi-Jubiläum: Ex-Manager hat besonderen Wunsch

Insbesondere jetzt zum 25.Jubiläum seines ersten Titelgewinns, würden bei Weber wieder die Emotionen hochkochen. Er würde unglaublich gerne wissen, wie es Michael Schumacher geht „und ihm noch mal die Hand geben oder übers Gesicht streicheln.“

Doch er zweifelt daran, dass sein Wunsch in Erfüllung geht. Das liege seiner Ansicht nach an Schumis Ehefrau Corinna: „Sie fürchtet wahrscheinlich, dass ich sofort erkenne, was los ist und die Wahrheit öffentlich mache.“

Großer Themenabend zum Schumi-Jubiläum

Wie den Fans der Formel-1-Legende bleibt auch Willi Weber nichts anderes übrig, als dem heute 50-Jährigen das Beste zu wünschen und auf seine Rückkehr zu hoffen.

RTL würdigt Michael Schumacher am Mittwoch zum 25. Jahrestag seines ersten Formel-1-Titels ab 20.15 Uhr einen Themenabend.

Große Schumi-Doku im Dezember

Neben dem Schumi-Themenabend bei RTL freuen Fans sich auch bereits auf den Doku-Film "Schumacher", der am 5. Dezember in die Kinos kommt. In dem Film wird es vornehmlich um die sportliche Karriere der Motorsport-Ikone gehen.

Von 1991 bis 2006 sowie von 2010 bis 2012 war Michael Schumacher in der Formel 1 an den Start gegangen. Von 307 Rennen gewann Schumi 91. Sieben Mal wurde er Weltmeister. (ak)