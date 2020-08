Michael Schumacher: Sorge um Ex-Manager Weber! „Ich konnte nicht mehr sprechen“

Die Fans von Michael Schumacher bangen seit fast sieben Jahren um ihren großen Formel-1-Helden. Und nun müssen sie sich auch um Schumis früheren Manager große Sorgen machen.

Willi Weber hatte aus dem Motorsport-Talent Michael Schumacher in den 1990er Jahren den erfolgreichsten Formel-1-Piloten aller Zeiten geformt. Mehr als 20 Jahre war Weber der Manager an Schumis Seite.

Michael Schumacher: Ex-Manager Weber erleidet Schlaganfall

Vor vier Wochen dann der große Schock! Der 78-Jährige erlitt einen Schlaganfall. „Ich bin nachts aufgewacht und wollte ein Glas Wasser greifen“, sagt Weber der „Bild“: „Das wollte aber einfach nicht in meine Hand. Ich dachte, dass ich am Tag im Fitnessstudio zu viel Oberarme trainiert habe und bin wieder eingeschlafen.“

Am darauffolgenden Morgen ging es ihm plötzlich deutlich schlechter. „Ich konnte nicht mehr sprechen, meine Frau hat dann sofort den Notarzt gerufen“, erzählt der frühere Manager von Michael Schumacher: „In der Klinik bekam ich dann die bittere Diagnose, dass ich einen Schlaganfall gehabt habe.“

Weber musste zunächst neun Tage in einem Stuttgarter Krankenhaus verbringen. Anschließend ging er für drei Wochen in eine Reha-Klinik. „Ich hatte viel Glück. Die Ärzte sagen, dass es wieder wird“, so Weber.

Weber machte Schumi zum Star

In den 80er Jahren hatte Weber den damals noch unbekannten Michael Schumacher in den unteren Formel-Klassen entdeckt. Der Unternehmer förderte das große Motorsport-Juwel – unter einer Bedingung: Schumi würde Weber im Falle des Erfolgs an seinen Einnahmen beteiligen. Das brachte Weber in der Branche den Spitznamen „Mister 20 Prozent“ ein.

Während Weber sich auf dem Weg der Besserung befindet, fragen die vielen Schumi-Fans sich: Wie geht es Michael Schumacher?

Im Dezember 2013 war der siebenmalige Formel-1-Weltmeister beim Skifahren in Frankreich schlimm gestürzt und hatte sich ein Schädel-Hirn-Trauma zugezogen. Nach mehreren Monaten im Krankenhaus von Grenoble kehrte der frühere Ferrari-Star zu seiner Familie in die Schweiz zurück. Dort befindet er sich seitdem in medizinischer Reha. (dhe)