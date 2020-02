Michael Schumacher: Endlich tolle Neuigkeiten! „Es sieht positiv aus“

Millionen Fans von Michael Schumacher atmen nach diesen Worten auf.

Die Anhänger der Formel-1-Legende sehnen sich seit Jahren nach guten Neuigkeiten von Michael Schumacher. Seit seinem Skiunfall im Dezember 2013 befindet der siebenmalige Weltmeister sich in der Schweiz bei seiner Familie in medizinischer Rehabilitation.

Michael Schumacher: Gute Nachrichten!

Die Schumi-Familie setzt alles daran, damit möglichst wenige Informationen über den Gesundheitszustand von Michael Schumacher an die Öffentlichkeit gelangen. Während die Fans diesen Wunsch der Familie auf der einen Seite respektieren, würden sie auf der anderen Seite nur zu gerne wissen, wie es ihrem Motorsport-Helden momentan geht.

Immerhin: Eine gute Nachricht gab es für die Fans von Michael Schumacher zuletzt. Dabei handelte es sich um eine Kehrtwende, die wohl selbst der optimistischste Fan nicht mehr für möglich gehalten hätte.

Nur zu gerne würden die Fans von Michael Schumacher ihr großes Idol mal wieder in der Öffentlichkeit sehen. Foto: imago images/Andreas Beil

Michael Schumacher: Fans dürfen jubeln

Es geht um den Erftlandring. Eigentlich sollte die legendäre Kartbahn von Michael Schumacher in Kerpen (NRW) dem Erdboden gleichgemacht werden. Sie sollte dem Braunkohle-Tagebau von RWE weichen.

Aber dank des erbitterten Kampfes der Umweltschützer bleibt nicht nur der Hambacher Forst bestehen, sondern auch die Kartbahn. „Ich habe mit RWE telefoniert“, sagte Betreiber Gerhard Noack der „Welt“: „Bevor die Verträge mit der Regierung nicht unterschrieben sind, ist nichts fix. Aber es sieht positiv aus.“

Michael Schumacher auf dem ehrwürdigen Erftlandring. Foto: imago/Udo Gottschalk

Legendärer Erftlandring

Auf dem Erftlandring sammelten viele spätere Formel-1-Stars ihre ersten Rennsport-Erfahrungen, darunter Ayrton Senna, Mika Häkkinen oder Christian Fittipaldi. Neben Michael Schumacher und seinem Bruder Ralf diente der Erftlandring zudem deutschen Formel-1-Piloten wie Heinz-Harald Frentzen, Nick Heidfeld oder Sebastian Vettel in jungen Jahren als „Hausstrecke“.

Der legendäre Erftlandring:

Streckenlänge: 1,107 km

Kurven: 10

Streckenrekord (Kart im Uhrzeigersinn): 0:42,019 min.

Streckenrekord (Kart gegen Uhrzeigersinn): 0:41,85 min.

Auch der Sohn von Michael Schumacher wagte auf dem Erftlandring seine ersten Gehversuche im Motorsport. Mick Schumacher entwickelte sich daraufhin in den vergangenen Jahren zu einem hochtalentierten Fahrer. Schumi Junior stieg nach guten Leistungen in der Formel 4 und Formel 3 zuletzt in die Formel 2 auf. Experten sind sich sicher: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Mick den Sprung in die Königsklasse schafft. (dhe)