Michael Schumacher: Weggefährte wird deutlich: „So wie ich Michael kenne ...“

Sieben Jahre ist es her, dass Michael Schumacher zuletzt ein Formel-1-Rennen bestritt. Doch bis heute ranken Mythen über die deutsche Motorsport-Legende.

Eine davon: Schenkte Michael Schumacher seinem langjährigen Widersacher Mikka Häkkinen einen WM-Titel? Sogar Häkkinen selbst hält das für möglich, wie er nun dem Podcast „Beyond The Grid“ verriet.

Michael Schumacher: Schenkte er Mika Häkkinen den WM-Titel 2000?

Als „Schumi“ 2000 erstmals im Ferrari zum Weltmeister wurde, beendete er damit eine 21 Jahre währende Durstrecke. Seit Jody Scheckter 1979 hatte der Rennstall aus Maranello keinen Fahrer-Weltmeister mehr gestellt, der gebrochene Bann sorgte für gigantischen Jubel in Italien.

Ein Jahr zuvor war Eddie Irvine bis zum letzten Rennen auf WM-Kurs. Doch beim Showdown in Suzuka holte Mikka Häkkinen den Briten noch ein – der Finne gewann das Rennen vor Michael Schumacher, Irvine wurde nur Dritter.

Michael Schumacher (r.) und sein ärgster sportlicher Widersacher Mika Häkkinen. Foto: imago images / Motorsport Images

Die Krux: Hätte „Schumi“ – von der Pole-Positon gestartet – das Rennen gewonnen, wäre sein Ferrari-Teamkollege Irvine Weltmeister geworden.

„Ich glaube nicht, dass Michael wollte, dass Eddie gewinnt“, gesteht Mikka Häkkinen. „Er hat hart mit dem Team gearbeitet und das Auto entwickelt. So wie ich Michael kenne, wollte er die Nummer 1 sein. Da hätte es nicht so gut ausgesehen, wenn sich Eddie die 'Goldmedaille' geholt hätte. Aber es ist natürlich schwer, das zu 100 Prozent zu wissen.“

Mika Häkkinen: „Schumacher war manchmal sehr aggressiv“

Häkkinen war der ärgste sportliche Widersacher von Schumacher. Doch er genoss den Wettkampf mit dem Kerpener, wie er bei „Beyond The Grid“ klarstellte. „Ich mochte es, gegen Michael anzutreten, weil er so konstant war.“

„Er war ein harter Gegner und manchmal sehr aggressiv“, so der Finne weiter. „Manche Fahrer hatten solche und solche Tage, und man wusste nie, was einen erwartet. Gegen die hat das Racing nicht so viel Spaß gemacht. Bei Michael wusste man immer, was man bekommt. Das war sehr motivierend. Man braucht den Wettbewerb.“ (dso)