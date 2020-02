Michael Schumacher: Verstörendes Video aufgetaucht! Fans geschockt: „Schande“ ++ „In den Knast“ ++ „Was eine Schei**“

Nicht nur in Deutschland sind Fans von Michael Schumacher wegen dieses Videos entsetzt.

Seit Jahren warten die Fans sehnsüchtig auf ein Lebenszeichen ihres großen Motorsport-Helden. Der schlimme Skiunfall von Michael Schumacher ist mittlerweile mehr als sechs Jahre her.

Michael Schumacher: Fans wütend

Nach einer kurzen Zeit im Krankenhaus kehrte Michael Schumacher anschließend zu seiner Familie in die Schweiz zurück. Dort befindet er sich seitdem in medizinischer Reha.

Tag für Tag werfen Fans auf der ganzen Welt hoffnungsvoll einen Blick in die Nachrichten – in Erwartung, über Schumis Gesundheitszustand informiert zu werden. Doch die Familie von Michael Schumacher hält Informationen streng unter Verschluss.

Falscher Schumi-Trailer

Besonders ärgerlich für die vielen treuen Fans: Immer wieder tauchen im Internet geschmacklose Videos auf, die dem Betrachter vorgaukeln, sie würden ein angebliches Leiden von Michael Schumacher dokumentieren.

So machte zunächst ein aufwendig produziertes Video die Runde, das den Anschein erwecken wollte, es sei der offizielle Trailer zu dem Doku-Film über Michael Schumacher, der Ende dieses Jahres in die Kinos kommen soll. In dem Clip tauchten Bilder auf, die suggerierten, man sähe Michael Schumacher bei seinem Skiunfall sowie im Rollstuhl.

Michael Schumacher: Fake-Bilder im Umlauf

Die Fans waren außer sich vor Wut. Und kaum hat die Aufregung sich gelegt, da kursiert gleich der nächste verstörende Clip. In diesem Video soll die Entwicklung des äußerlichen Erscheinungsbilds von Michael Schumacher seit seiner Kindheit dokumentiert werden.

Die beiden letzten Bilder des Videos zeigen einen bewusstlosen Mann, der an einem Beatmungsgerät angeschlossen ist, und ein Foto von Michael Schumacher, das ganz offensichtlich mit dem Gesichtsalterungs-Tool FaceApp bearbeitet wurde.

Um dieses Video geht es:

Michael Schumacher: Geschmackloser Clip verärgert Fans

Mehr als 800.000 Aufrufe hat das Video bereits. Für die Fans ist der Clip an Geschmacklosigkeit kaum zu überbieten. Sie griffen den Produzenten mit schlimmen Vorwürfen an.

Unter dem Video sammelten sich mehr als hundert Kommentare. Wir haben einige gesammelt:

„Wer dieses Video gemacht hat, gehört in den Knast. Eine Schande!“

„Es ist unglaublich, dass einige noch Geld daran verdienen wollen, indem sie irgendetwas Doofes posten, ohne zu wissen, wie es ihm wirklich geht.“

„Es ist so respektlos.“

„Leute, das Bild im Krankenhaus…sorry, das geht überhaupt nicht!“

„Die Bilder am Ende sind Fake. Was eine Scheiße! Du Lügner!“

„Der arme Schumi. Auf den beiden letzten Bildern – das ist er doch gar nicht.“

„Du bist so unfassbar dumm. Das ist ein Photoshop-Bild!“

Fans vermissen Schumi

Die Fans vermissen Michael Schumacher sehr. Speziell die Ferrari-Fans denken regelmäßig an die erfolgreiche Zeit zurück, die sie mit ihrem Star-Piloten erlebt hatten. Von 2000 bis 2004 hatte Michael Schumacher fünf WM-Titel in Folge für die Scuderia eingefahren. Anschließend gelang nur noch Kimi Räikkönen im Jahr 2008 für Ferrari der große Wurf. Seitdem warten die „Roten“ auf einen weiteren Titel.

Mercedes sammelt fleißig Titel

In den vergangenen sechs Jahren ging der WM-Titel jeweils an Mercedes. Die Silberpfeile fuhren ihren Konkurrenten meist meilenweit davon. Auch im Vorjahr war die Konkurrenz gegen Mercedes machtlos. Lewis Hamilton fuhr souverän seinen sechsten WM-Titel ein.

Schon wieder Probleme bei Ferrari

In diesem Jahr wollte Ferrari eigentlich wieder um den WM-Titel kämpfen, nachdem die Scuderia 2019 eine Seuchen-Saison erlebt hatte. Doch auch die Saison 2020 beginnt für Ferrari alles andere als rund. Bei den ersten Tests hatte Ferrari große technische Probleme. Außerdem fehlte Sebastian Vettel krankheitsbedingt.

Ferrari-Boss mit erschreckender Prognose

Das Schlimme: Der Ferrari-Teamchef schwenkt für die ersten Rennen der Saison schon die weiße Fahne. Mattia Binotto sagte nach den Testfahrten in Barcelona: „Ich bin bei weitem nicht so zuversichtlich wie im Vorjahr. Wir machen uns große Sorgen. Denn die anderen sind deutlich schneller als wir. Und wir sind nicht so schnell wie wir es gerne wären.“

Wer kann Mercedes stoppen?

Und plötzlich stellen Formel-1-Fans sich die Frage: Wer soll in diesem Jahren Mercedes stoppen? Alle Hoffnungen auf eine spannende Saison ruhten auf Ferrari. Nachdem die Scuderia allerdings mal wieder im Chaos versinkt, droht 2020 eine Rennzeit, die noch langweiliger wird als im Vorjahr.

Kann Verstappen oben angreifen?

Max Verstappen gelang in der vergangenen Saison der große Durchbruch, als er im Red Bull immer wieder vorne mitmischte und am Ende den 3. Platz belegte - vor den Ferrari-Piloten Sebastian Vettel und Charles Leclerc. Red Bull stattete den Holländer daraufhin im Winter mit einer Vertragsverlängerung aus. Beflügelt das neue Arbeitspapier den 22-Jährigen in dieser Saison?

Was macht Sainz?

Eine der großen Überraschungen der Vorsaison war Carlos Sainz junior. Der McLaren-Pilot war hinter den Mercedes- und Ferrari-Piloten sowie Max Verstappen der "Best of the Rest". Wenn McLaren dem Spanier in diesem Jahr ein gutes Auto zur Verfügung stellt, könnte Sainz oben angreifen.