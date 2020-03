Michael Schumacher: Große Trauer um Schumis Vorbild – Fans weinen

Es herrscht große Trauer bei den vielen Millionen Fans von Michael Schumacher!

Seit Jahren sorgen sie sich um ihren großen Rennsport-Helden, der nach dem bösen Skiunfall im Dezember 2013 immer noch von seiner Familie von der Öffentlichkeit abgeschirmt wird. Am 21. März waren die Anhänger von Michael Schumacher mit ihren Gedanken allerdings bei einer anderen Formel-1-Legende.

Michael Schumacher: Fans in Trauer

Es ging um einen der größten Rennfahrer, für viele Experten sogar DER größte Rennfahrer aller Zeiten. Für Michael Schumacher war er zunächst das größte Vorbild. Später kämpften die beiden erbittert um Rennsiege in der Formel 1.

Am 1. Mai 1994 nahm sein Leben viel zu früh ein Ende – auf erschreckend tragische Weise. Beim Großen Preis von San Marino starb er an den Folgen eines schlimmen Unfalls. Die Rede ist von Ayrton Senna.

Ayrton Senna und Michael Schumacher waren Konkurrenten, die enormen Respekt voreinander hatten. Foto: imago images/Motorsport Images

Am 21. März wäre der Brasilianer 60 Jahre alt geworden. Auf der ganzen Welt waren Formel-1-Fans in Gedanken bei dem dreimaligen Weltmeister, der für Michael Schumacher Vorbild und Konkurrent zugleich war.

Schumi vs. Senna

Ayrton Senna und Michael Schumacher hatten viele Gemeinsamkeiten. Sie waren beide besessen vom Motorsport. Sie waren beide angetrieben von einem unbändigen Siegeswillen, der sie zu Perfektionisten machte. Und sie hatten beide einen kompromisslosen Fahrstil.

Als Michael Schumacher im Jahr 1991 im Jordan-Rennstall die Formel-1-Bühne betrat, nahm ihn niemand wirklich ernst. Einzig Senna war es, der von Anfang an das große Talent in Schumi sah.

Ayrton Senna, Damon Hill und Michael Schumacher lieferten sich in den frühen 1990er Jahren packende Rennen. Foto: imago images / Motorsport Images

Das Besondere an Michael Schumacher damals: Trotz seines jungen Alters und seiner geringen Erfahrung schreckte er nicht vor den großen Namen der Branche zurück – auch nicht vor Senna. Schumi gab Gas und attackierte in den Rennen auch immer wieder die Großen der Branche.

Das schwarze Wochenende der Formel 1

Dadurch geriet Michel Schumacher schon früh ein ums andere Mal mit Senna aneinander. Den traurigen Höhepunkt fand die Rivalität in der Saison 1994. Nachdem Michael Schumacher die ersten beiden Saisonrennen für sich entschied, ging es zum Großen Preis von San Marino nach Imola.

Ayrton Senna:

Geboren am 21. März 1960 in Sao Paulo.

Gestorben am 1. Mai 1994 in Imola, Italien.

1984 schaffte Senna den Sprung in die Formel 1. Er fuhr ein Jashr für den Toleman-Rennstall, anschließend drei Saisons bei Lotus.

Seine große Zeit hatte er bei McLaren, wo er zwischen 1988 und 1993 drei WM-Titel holte.

In 161 Formel-1-Rennen holte er 41 Rennsiege und 65 Pole Positions.

In den vergangenen 20 Jahren gab es mehrere Umfragen unter Formel-1-Piloten, Teamchefs, Technikern und Journalisten, wer der schnellste Fahrer aller Zeiten war. Der größte Teil stimmte immer wieder für Senna.

Dort hatte zunächst Rubens Barrichello beim ersten freien Training einen schlimmen Unfall und brach sich die Nase. Im Abschlusstraining wurde es dann ein erstes Mal tragisch, als der österreichische Pilot Roland Ratzenberger ungebremst in die Mauer der Streckenbegrenzung krachte und sofort starb.

Beim Rennen raste dann auch Senna mit voller Geschwindigkeit in eine Begrenzungsmauer und starb an den Folgen seiner Verletzungen. Michael Schumacher gewann das Rennen, war danach aber untröstlich über den Tod eines der größten Sportler aller Zeiten.

Die heutige Formel 1

Vor seinem schrecklichen Unfall lieferte Ayrton Senna sich mit Michael Schumacher packende Rennen. Diese Spannung wünschen die Fans sich in der Formel 1 wieder zurück. Denn in den vergangenen Jahren - speziell 2019 - herrschte in der Formel 1 gähnende Langeweile.

Wer kann Mercedes aufhalten?

Lewis Hamilton war im Mercedes zuletzt das Maß aller Dinge. Im Vorjahr hatte der Brite den WM-Titel schon Wochen vor dem Saisonende unter Dach und Fach gebracht.

Lewis Hamilton hat die Formel 1 in den letzten Jahren dominiert. Foto: imago images/Independent Photo Agency

Hamilton auf Schumis Spuren

In der kommenden Saison hat Hamilton eine historische Chance. Der Brite kann seinen siebten WM-Titel holen und mit Michael Schumacher gleichziehen, der aktuell noch alleiniger Rekord-Weltmeister ist.

Das ist Michael Schumacher:

Michael Schumacher wurde am 3. Januar 1969 in Hürth in NRW geboren

Er ist der erfolgreichste Pilot der Formel-1-Geschichte

Er hält die Rekorde von sieben Weltmeistertiteln, 91 Siegen, 155 Podestplatzierungen und 77 schnellsten Rennrunden

Am 29. Dezember 2013 erlitt Michael Schumacher ein schweres Schädel-Hirn-Trauma bei einem Ski-Unfall im französischen Meribel

Seitdem wurde nur noch sehr wenig über den Zustand von Michael Schumacher bekannt

Lediglich Freunde äußern sich ab und an zu seinem Gesundheitszustand

Hamilton will den Rekord

Als Hamilton im vergangenen November seinen sechsten WM-Titel geholt hatte, wurde er gefragt, ob er nun den Schumi-Rekord einstellen wolle. Seine eindeutige Antwort: "Ich bin so fit wie eh und je. Unser Team wird weiter Gas geben."

Lewis Hamilton (re.) und Sebastian Vettel im Gespräch. Foto: imago images / eu-images

Mercedes erneut der Top-Favorit

Auch in die neuen Saison, deren Start aufgrund der Coronavirus-Krise kurzfristig auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, gehen die Silberpfeile und vor allem Lewis Hamilton als Top-Favorit auf WM-Fahrer- und Konstrukteurstitel.

Ferrari-Teamchef: „Mache mir große Sorgen“

Ferrari selbst gestand den gewachsenen Rückstand zum großen Konkurrenten sogar ein. Scuderia-Teamchef sagte kürzlich: „Ich bin bei weitem nicht so zuversichtlich wie im Vorjahr. Wir machen uns große Sorgen. Denn die anderen sind deutlich schneller als wir. Und wir sind nicht so schnell wie wir es gerne wären.“

Dem italienischen Rennstall bleibt die Hoffnung, im Laufe der Saison aufholen zu können. Binotto: „Die Saison dauert sehr lange. Es sind 22 Rennen. Da haben wir viel Zeit, um uns wieder ranzukämpfen.“

Ferrari seit Jahren in der Krise

Seit vielen Jahren geht Ferrari durch ein tiefes Tal. Der letzte WM-Titel liegt inzwischen über zehn Jahre zurück – Kimi Räikkönen war das 2008 als letztem Scuderia-Pilot gelungen.

Seither staubt es im Vitrinenraum. Sebastian Vettel, 2015 als viermaliger Weltmeister zum italienischen Rennstall gewechselt, konnte die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Nun liegen die Hoffnungen auch bei Youngster Charles Leclerc. (dhe)