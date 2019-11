Michael Schumacher: Fans traurig – wegen DIESER neuen Entwicklung

Große Enttäuschung für viele Fans von Michael Schumacher! Am 5. Dezember sollte die große Doku „Schumacher“ in den deutschen Kinos an den Start gehen.

Wie die „Bild am Sonntag“ berichtet, wird daraus nichts. Anlässlich Michael Schumachers 50. Geburtstags und des 25-jährigen Jubiläums seines ersten WM-Sieges in Australien war die Doku für 2019 geplant.

Michael Schumacher 2002 bei einer Testfahrt im italienischen Monza. Foto: imago images / Motorsport Images

Michael Schumacher: Fans müssen sich bis 2020 gedulden

Schumi-Fans müssen sich jetzt allerdings gedulden: Nach Informationen der „BamS“ kommt „Schumacher“ nicht vor dem vierten Quartal 2020 in die Kinos.

Zur Begründung sagte die Produktionsfirma B14 Film: „Die Regie und Produktion möchten sich aufgrund des sehr umfangreichen Materials noch mehr Zeit zur Fertigstellung des Films einräumen. Der neue Starttermin wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben.“

Schumi-Fans warten seit Jahren auf ein Lebenszeichen

Seit Jahren hoffen Schumi-Anhänger auf ein Lebenszeichen des erfolgreichsten Formel-1-Piloten aller Zeiten. Vor sechs Jahren stürzte Michael Schumacher beim Skifahren im französischen Meribel und erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma. Nach einigen Monaten im Krankenhaus durfte er 2014 zu seiner Familie zurückkehren.

Mit Ferrari holte Schumi fünf WM-Titel in Serie. Foto: imago images / Motorsport Images

Zum Schutz der Motorsport-Ikone hält die Familie jegliche Informationen zum Gesundheitszustand zurück.

Das ist Michael Schumacher:

Michael Schumacher wurde am 3. Januar 1969 in Hürth in NRW geboren

Er ist der erfolgreichste Pilot der Formel-1-Geschichte

Er hält die Rekorde von sieben Weltmeistertiteln, 91 Siegen, 155 Podestplatzierungen und 77 schnellsten Rennrunden

Am 29. Dezember 2013 erlitt Michael Schumacher ein schweres Schädel-Hirn-Trauma bei einem Ski-Unfall im französischen Meribel

Seitdem wurde nur noch sehr wenig über den Zustand von Michael Schumacher bekannt

Lediglich Freunde äußern sich ab und an zu seinem Gesundheitszustand

RTL zeigt Doku über Schumachers Privatleben

Eine kleine Schumi-Doku zeigte bereits RTL am 13. November (>> hier mehr dazu). Genau 25 Jahre nach seinem ersten Sieg in Adelaide strahlte der Sender die „Michael Schumacher Story“ aus. Die Dokumentation zeigt nicht nur die sportlichen Erfolge Schumachers, sondern auch dessen private Seite.

Am 13. November 1994 feierte Michael Schumacher mit Benetton seinen ersten WM-Titel. Foto: imago images / Motorsport Images

Der Kino-Film widmet sich allerdings nicht dem Privatleben, sondern einzig der sportlichen Karriere des Ausnahme-Piloten. (mb)