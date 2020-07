Michael Schumacher: Endlich! Diese Worte eines guten Schumi-Freundes machen Mut

Die vielen Millionen Fans von Michael Schumacher auf der ganzen Welt wünschen sich nur eines: positive Nachrichten von ihrem großen Motorsport-Helden.

Jetzt wurde ihr Wunsch endlich erhört. Jean Todt, der aktuelle Präsident des Automobilweltverbands FIA und frühere Teamchef von Michael Schumacher bei Ferrari, sprach am Rande des Formel-1-Rennens in Budapest von einem Besuch bei Schumi.

Michael Schumacher: Todt macht Fans Mut

Mit seinen Worten machte er den Fans von Michael Schumacher Mut. Es ist das erste Mal, dass ein Schumi-Weggefährte sich nach einem Besuch derart positiv äußert.

„Ich habe Michael Schumacher letzte Woche erst gesehen“, wird Todt in der „Daily Mail“ zitiert: „Er kämpft. Aber ich hoffe, dass die Welt ihn schon bald wieder sehen kann. Daran arbeitet er gerade mit seiner Familie.“

+++ Michael Schumacher: Jetzt verrät sein langjähriger Manager: „Das Dümmste, was er machen konnte“ +++

Nichts würde die treuen Schumi-Anhänger mehr freuen, als den siebenmaligen Formel-1-Weltmeister wieder wohlauf in der Öffentlichkeit zu sehen. Seit mehr als sechseinhalb Jahren haben die Fans ihr großes Rennsport-Idol mittlerweile nicht mehr zu Gesicht bekommen.

Michael Schumacher und Jean Todt waren jahrelang ein erfolgreiches Duo bei Ferrari. Foto: imago images / Motorsport Images

Michael Schumacher und der schlimme Skiunfall

Im Dezember 2013 hatte Michael Schumacher sich bei einem Skiunfall in Meribel (Frankreich) ein Schädel-Hirn-Trauma zugezogen. Nach mehreren Monaten im Krankenhaus von Grenoble durfte er im Sommer 2014 zu seiner Familie in die Schweiz zurückkehren. Dort befindet er sich seitdem in medizinischer Rehabilitation.

Seine Fans lechzen förmlich nach Informationen über den Gesundheitszustand des mittlerweile 51-Jährigen. Doch die Familie von Michael Schumacher hält jegliche Infos streng unter Verschluss.

-------------------

Mehr zu Michael Schumacher:

-------------------

Todt und Schumi bei Ferrari

Jean Todt und Michael Schumacher arbeiteten von 1996 bis 2006 Seite an Seite bei Ferrari und prägten eine Ära in der Formel 1. Von 2000 bis 2004 war Schumi in der Königsklasse das Maß aller Dinge. Fünf Mal in Folge wurde er Weltmeister.

Seine insgesamt sieben WM-Titel sind bis heute unerreicht. Das könnte sich in diesem Jahr allerdings ändern. Lewis Hamilton ist auf dem besten Wege, seinen siebten WM-Titel einzufahren. Dann würde der Brite mit Michael Schumacher in dieser Bilanz gleichziehen. (dhe)