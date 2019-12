Michael Schumacher: Der große Tag des Comebacks! Fans weinten vor Glück

Nur zu gerne würden Fans von Michael Schumacher ihre große Ikone wieder in der Öffentlichkeit sehen.

Seit mittlerweile sechs Jahren bangen Fans von Michael Schumacher um ihren großen Motorsport-Helden. Am 29. Dezember 2013 stürzte der siebenmalige Formel-1-Weltmeister beim Skifahren und zog sich ein Schädel-Hirn-Trauma zu.

Die Nachrichtenlage war damals zunächst sehr diffus. Niemand wusste so recht, wie es Michael Schumacher wirklich ging. Nach mehreren Monaten im Krankenhaus von Grenoble herrschte dann endlich Gewissheit: Es ging der Rennsport-Ikone etwas besser. Schumi konnte zu seiner Familie in die Schweiz zurückkehren.

Michael Schumacher – Fans weinten vor Glück

Dort kämpft Michael Schumacher seitdem in medizinischer Rehabilitation um seine Rückkehr in ein normales Leben. Seine Fans warten sehnsüchtig auf ein Zeichen vom mittlerweile 50-Jährigen. Doch die Familie hält Informationen über den Gesundheitszustand streng unter Verschluss.

Daher bleiben den Fans oft nur die schönen Erinnerungen an die Vergangenheit. Am 23. Dezember gibt es für die Fans von Michael Schumacher eine ganz besonders schöne Erinnerung. Denn vor genau zehn Jahren hatte Schumi sein Formel-1-Comeback verkündet.

Fans von Michael Schumacher wünschen sich ein Lebenszeichen der Formel-1-Legende. Foto: imago/Hartenfelser

Es war der 23. Dezember 2009, als Michael Schumacher seinen Fans eine vorzeitige Bescherung lieferte. Drei Jahre zuvor war der siebenmalige Champion von der Königsklasse zurückgetreten. 2009 kündigte Schumi dann einen Tag vor Heiligabend sensationell an, dass er zurückkehrt.

Die Fans waren damals aus dem Häuschen. Bei vielen deutschen Formel-1-Fans flossen damals Tränen des Glücks. Endlich würde ihr Held auf die große Bühne zurückkehren.

Michael Schumacher zurück in der Formel 1

In den drei darauffolgenden Jahren ging Michael Schumacher für Mercedes an den Start. An seine erfolgreiche Zeit bei Ferrari konnte Schumi jedoch nicht anknüpfen.

Das ist Michael Schumacher:

er wurde am 3. Januar 1969 in Hürth geboren

Nach starken Leistungen in der Formel 3 schaffte Michael Schumacher 1991 den Sprung in die Formel 1. Dort fuhr er zunächst ein Jahr für den Jordan-Rennstall.

Dann folgte sein Wechsel zu Benetton, wo er 1994 und 1995 seine beiden ersten WM-Titel holte.

Anschließend wechselte er zu Ferrari. Dort musste er sich anfangs noch den McLaren geschlagen geben. Zwischen 2000 und 2004 war er dann das Maß aller Dinge in der Formel 1, als er fünf WM-Titel in Folge feierte.

2006 gab er sein Karriereende bekannt, doch 2010 kehrte er wieder zurück. Drei Saisons fuhr er für Mercedes.

Am 29. Dezember 2013 stürzte Michael Schumacher beim Skifahren in den französischen Alpen und stieß mit dem Kopf gegen einen Felsen. Er erlitt ein Schäden-Hirn-Trauma und lag danach im Koma.

Mit der Scuderia war er zwischen 2000 und 2004 fünf Mal in Folge Weltmeister geworden. Michael Schumacher war in dieser Zeit das Maß aller Dinge in der Königsklasse. Er brach viele Rekorde. Seine insgesamt sieben WM-Titel sind bis heute unerreicht.

Bei Mercedes unterlag Michael Schumacher in seinen drei Jahren jeweils seinem Teamkollegen Nico Rosberg und beendete die drei Saisons auf dem 9., 8. und 13. Platz. (dhe)