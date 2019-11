Michael Schumacher: Sohn Mick klärt auf – „Darin ist mein Vater sehr gut“

Vor sieben Jahren fuhr Michael Schumacher sein letztes Rennen in der Formel 1. Mit seinem Sohn Mick könnte schon bald ein weiterer Schumacher in der Königsklasse des Motorsports mitmischen.

Doch viele Schumi-Fans interessiert weiterhin vor allem eine Frage: Wie geht es der Motorsport-Legende heute wirklich?

Michael Schumacher: Schweigen über seinen Zustand

Schumachers Familie und seine Managerin halten Informationen zum Gesundheitszustand des mittlerweile 50-Jährigen streng geheim. Die Öffentlichkeit erfährt nach dem schweren Skiunfall im Dezember 2013 kaum etwas über die medizinische Rehabilitation.

Michael Schumacher mit seiner Managerin Sabine Kehm. Foto: imago images

Nur sehr selten erzählen Weggefährten und Freunde von Besuchen bei der Rennsport-Ikone.

„Das stand für ihn immer an oberster Stelle“

Mick Schumacher erklärte gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“, warum seine Familie sich so bedeckt hält. „Das Private wirklich privat zu halten, darin ist mein Vater sehr gut, das stand für ihn immer an oberster Stelle“, so Mick.

Auch für ihn selbst sei das Privatleben sehr wichtig. „Das ist der Ort, wo ich mich fallen lassen und Energie zurückgewinnen kann“, weiß der 20-Jährige.

Das ist Michael Schumacher:

geboren am 3. Januar 1969 in Hürth

Er fuhr von 1991 bis 2006 sowie von 2010 bis 2012 in der Formel 1

Von 307 Rennen gewann er 91

Sieben Mal wurde er Weltmeister

Mick Schumacher lässt sich Zeit

Der Sohn von Michael Schumacher gewann in der vergangen Saison den Meistertitel in der Formel 3. In diesem Jahr geht er in der Formel 2 an den Start – und liegt vor dem letzten Rennwochenende auf dem zwölften Platz der Fahrerwertung.

Für seinen Aufstieg in die Formel 1 scheint sich der Sohn des siebenmaligen Weltmeisters Zeit zu lassen. Kürzlich verkündete Mick Schumacher, dass er auch 2020 in der Formel 2 fahren wird. (nr)