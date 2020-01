Michael Schumacher: Gänsehaut-Botschaft zu seinem Geburtstag – „Voller Hoffnung“

Seit dem verhängnisvollen Ski-Unfall im Dezember 2013 vergeht kein Tag, an dem die Fans von Michael Schumacher nicht an ihre Motorsport-Legende denken.

Wie geht es Michael Schumacher? Eine Frage, die sich seine Anhänger besonders am 3. Januar stellen – seinem Geburtstag.

Michael Schumacher: Tränen am 51. Geburtstag

Am Freitag wurde Schumi 51 Jahre alt. Doch seit er vor sechs Jahren beim Skifahren im französischen Meribel stürzte und sich ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zuzog, ist er von der Bildfläche verschwunden. Sehr zur Trauer seiner Fans.

Auch wenn die Hoffnung auf eine positive Nachricht über seinen Zustand ungebrochen ist, ist aus dem 3. Januar ein Schumi-Feiertag geworden, an dem immer auch Tränen vergossen werden.

Wie geht es Michael Schumacher? Das fragen sich noch immer die Schumi-Fans rund um den Globus. Foto: imago images / MIS

Für eine ganz besondere Geste anlässlich des Ehrentags hat der „Michael Schumacher Fanclub Kerpen“ gesorgt.

Bereits einige Tage vor dem Geburtstag rief der Fanclub aus Schumis Heimatstadt eine neue Facebook-Seite ins Leben. „KeepFightingMichael“ heißt sie und soll ein virtueller Wallfahrtsort für Fans des legendären Rennfahrers sein.

-------------------------

Das ist Michael Schumacher:

Michael Schumacher wurde am 3. Januar 1969 in Hürth (NRW) geboren

Er ist der erfolgreichste Pilot der Formel-1-Geschichte

Er hält die Rekorde von sieben Weltmeistertiteln, 91 Siegen, 155 Podestplatzierungen und 77 schnellsten Rennrunden

Am 29. Dezember 2013 erlitt Michael Schumacher ein schweres Schädel-Hirn-Trauma bei einem Ski-Unfall im französischen Meribel

Seitdem wurde nur noch sehr wenig über den Zustand von Michael Schumacher bekannt

Lediglich Freunde äußern sich ab und an zu seinem Gesundheitszustand

-------------------------

„Sechs Jahre voller Hoffnung“

„Es ist leider wieder so weit, der Unfalltag von Michael jährt sich zum sechsten Male. Sechs Jahre voller Hoffnung, dass Michael eines Tages wieder an die Öffentlichkeit tritt“, sagte der Fanclub-Vorsitzende Reiner Ferling der „Hamburger Morgenpost“ Ende Dezember und fügte mit Blick auf den 3. Januar hinzu: „Diese Seite ist ein Geschenk für Michael, auch wenn es ein paar Tage vor seinem 51. Geburtstag ist. Sie steht allen Fans offen und dient dazu, sein Mitgefühl in Worte zu fassen und seinen Emotionen freien Lauf zu lassen.“

------------------------------------

-------------------------------------

Große Geburtstagsgeste: Glückwünsche aus der ganzen Welt werden gesammelt

Und eine weitere große Geburtstags-Geste ist geplant. Auf einer speziellen Facebook-Seite sammelt der Fanclub Geburtstagsgrüße aus der ganzen Welt, die anschließend als CD oder Fotobuch an den Genfer See geschickt werden, wo Michael Schumacher sich auf seinem Anwesen in medizinischer Rehabilitation befindet.

Nicht nur in dieser Gruppe, im gesamten Netz stapelten sich am 51. Geburtstag von Michael Schumacher die Glückwünsche. Das Ferrari-Team wünschte schon früh „Tanti Auguri Michael“ („Alles Gute, Michael“). „Wir sind alle bei dir“, schrieb die Scuderia via Twitter.

Der Ferrari-Fanclub „Tifosi Club“ schloss sich an und gratulierte dem siebenfachen Weltmeister.

Auch Formel-1-Moderator Florian König dachte am Freitag an seinen Weggefährten. Er schrieb auf Twitter: „Wünsche Michael Schumacher alles erdenklich Gute zum 51. Geburtstag.“ (dso)