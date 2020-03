Michael Schumacher: Endlich wundervolle Nachrichten! Fans überglücklich – „Es steht im Raum, dass...“

Endlich gibt es wieder gute Nachrichten für die Millionen Fans von Motorsport-Legende Michael Schumacher, auf die sie lange gewartet hatten.

Im Dezember 2013 hatte Michael Schumacher einen schweren Skiunfall. Mit einem Schädel-Hirn-Trauma lag er eine längere Zeit im Krankenhaus, später kam er zur Reha in die Schweiz zu seiner Familie zurück.

Michael Schumacher – tritt Mick in seine Fußstapfen

Neuigkeiten gibt es von Michael Schumacher kaum, die Familie lässt so gut wie keine Informationen über den Gesundheitszustand des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters an die Öffentlichkeit dringen.

Dafür gibt es nun wunderbare Nachrichten von dem Sohn von Michael Schumacher. Sein Sohn Mick steht eigenen Angaben zufolge kurz vor dem Sprung in die Formel 1.

„Es steht im Raum, dass ich 2021 in die Formel 1 komme“, sagt der Sohn von Michael Schumacher, der derzeit für das Prema Powerteam in der Formel 2 an den Start geht.

Mick auf den Spuren seines Vaters?

Gleichzeitig gehört Mick Schumacher bereits der Nachwuchsabteilung von Ferrari an. „Von Ferrari will ich so viel Erfahrung wie möglich sammeln“, so Mick, dessen Vater Michael Schumacher von 1996 bis 2006 eine Ära geprägt hatte.

Zwischen 2000 und 2004 hatte Michael Schumacher mit der Scuderia fünf WM-Titel in Folge gefeiert. Schumi hatte die Formel 1 damals nach Belieben dominiert und einen Rekord nach dem anderen aufgestellt.

Mischt Mick Schumacher schon bald im Konzert der Großen mit? Foto: imago images/Thomas Melzer

Mick Schumacher in den Formel-Klassen

2015 ging Mick Schumacher in der Formel 4 an den Start. In seiner ersten Saison belegte er dort den 10. Platz. 2016 wechselte er zum Prema Powerteam und startete durch. Die Saison beendete Mick auf dem 2. Platz und stieg in die Formel 3 auf.

In seiner ersten Formel-3-Saison im Jahr 2017 wurde er Zwölfter. Im darauffolgenden Jahr sicherte er sich dann die europäische Formel-3-Meisterschaft und qualifizierte sich für einen Aufstieg in die Formel 2.

In der Formel-2-Saison 2019 belegte Mick Schumacher den 12. Platz. Immerhin: Das Rennen in Ungarn konnte Mick Schumacher gewinnen.

Für seine zweite Saison in der Formel 2 ist der Sohn von Michael Schumacher sehr zuversichtlich: „Bisher war es in jeder Serie so, dass ich im zweiten Jahr besser war. Ich habe mich dann im Auto und in der Serie besser gefühlt. Ähnlich ergeht es mir gerade in der Formel 2.“

Am 21. März beginnt die Formel-2-Saison in Bahrain. Ab dann kann Mick beweisen, ob er das Zeug für den Sprung in die Königsklasse hat.

----------------

Das ist Michael Schumacher:

Geboren am 3. Januar 1969 in Hürth.

1991 betrat Schumacher die Formel-1-Bühne. Ein Jahr lang fuhr er für den Jordan-Rennstall.

Daraufhin wechselte er zu Renault. Mit Renault feierte er 1994 und 1995 seine ersten beiden WM-Titel.

Von 1996 bis 2006 ging er für Ferrari an den Start. Mit der Scuderia holte er zwischen 2000 und 2004 fünf weitere WM-Titel.

2006 trat er erst zurück, 2010 feierte Schumi dann sein Formel-1-Comeback bei Mercedes. Für die Silberpfeile ging er drei Saisons an den Start. An die Erfolge früherer Jahre konnte er jedoch nicht anknüfen.

2013 verletzte sich Michael Schumacher beim Skifahren schwer

Seitdem ist der Ex-Weltmeister komplett aus der Öffentlichkeit verschwunden

----------------

Formel 1 in den Startlöchern

Eine Woche zuvor beginnt die diesjährigen Saison der Formel 1. Beim Großen Preis von Australien werden in Melbourne die ersten WM-Punkte des Jahres vergeben.

Wer kann Mercedes angreifen?

Titelverteidiger Lewis Hamilton geht auch in diesem Jahr als Favorit in die Saison. Bei den ersten Testfahrten in Barcelona präsentierten die Silberpfeile sich erneut bärenstark. Und alle Fans fragen sich: Wer soll Hamilton stoppen?

Verstappen macht guten Eindruck

In den ersten Testfahrten hat Red Bull einen guten Eindruck hinterlassen. Im vergangenen Jahr hatte Max Verstappen den 3. Platz in der Gesamtwertung eingenommen. Kann der Holländer in diesem Jahr ganz oben angreifen?

Sainz will Überraschung bestätigen

Eine der großen Überraschungen der Vorsaison war Carlos Sainz, der im McLaren auf dem 6. Platz landete. Der Spanier will diese Überraschung im Jahr 2020 bestätigen. Jetzt kommt es einzig darauf an, ob sein Team ihm einen leistungsstarken Wagen zur Verfügung stellt.

---------------------

Das ist Mick Schumacher:

Geboren am 22. März 1999 in Vufflens-le-Chateau (Schweiz).

2008 machte Mick Schumacher seine ersten Gehversuche im Kartsport. Er ging unter dem Pseudonym Mick Betsch an den Start, um nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen.

2015 begann er in der Formel 4, wo er 2016 den 2. Platz in der Gesamtwertung belegte und in die Formel 3 aufstieg.

In der Formel 3 schloss er die Saison 2017 auf dem 12. Platz ab. 2018 gewann er die Formel-3-Meisterschaft und holte sich damit seinen Startplatz für die Formel 2, wo er seit 2019 mitfährt.

---------------------

Ist die Ferrari-Schwäche nur ein Bluff?

Viele Fans und Experten vermuten, dass Ferrari die derzeitige Schwäche nur simuliert, um die Konkurrenz in Sicherheit zu wähnen. Demnach würde Ferrari beim Saisonauftakt in Melbourne am 15. März dann richtig aufdrehen und die Konkurrenz überraschen. Die Scuderia selbst verweist diese Vermutungen ins Reich der Fabeln. Schließlich seien die Erkenntnisse aus den Testfahrten für einen Rennstall viel zu wichtig, als dass Ferrari dort bewusst schwächer auftreten würde. Der Kommentar dazu >>

Stattdessen scheint es, als habe Ferrari im Vergleich zur letzten Saison noch mehr auf Mercedes verloren. Die Silberpfeile scheinen erneut das Maß aller Dinge, sorgten bei den ersten Tests mit einer irren Innovation für Wirbel. Hier alle Details >>

-----------------

Die Rennställe und ihre Piloten 2020:

Mercedes: Lewis Hamilton, Valtteri Bottas

Ferrari: Sebastian Vettel, Charles Leclerc

Renault: Daniel Ricciardo, Esteban Ocon*

Red Bull: Max Verstappen, Alexander Albon

Alfa Romeo: Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi

Alpha Tauri (vorher Toro Rosso): Pierre Gasly, Daniil Kwjat

Williams: George Russell, Nicholas Latifi*

Haas: Kevin Magnussen, Romain Grosjean

McLaren: Lando Norris, Carlos Sainz

* = Debütant

-----------------

Tritt Mick Schumacher in Papas Fußstapfen?

Für Sebastian Vettel erwiesen sich die Schumi-Fußstapfen als zu groß. Nun hoffen die Millionen Fans von Michael Schumacher, dass Sohn Mick sie ausfüllen kann. Dass der seinem Vater nicht nur nacheifert, sondern in manchen Belangen auch bereits sehr ähnlich ist, durfte nicht zuletzt Schumis langjähriger Weggefährte Ross Brawn feststellen. Der ehemalige Ferrari-Manager erlebte einen Gänsehaut-Moment, den du hier nachlesen kannst >>

Nach seinem Sieg in der Formel-3-Europameisterschaft war Mick Schumacher 2018 in die Formel 2. Einen Team-Wechsel zog er dabei nicht in Betracht. „Mit Prema weiterzumachen, lag auf der Hand, nachdem wir schon so lange zusammenarbeiten und zusammengewachsen sind. Ich bin ihnen dankbar dafür, dass sie mir vertrauen und werde alles tun um zu zeigen, dass sie damit richtig liegen“, so Schumacher.

Hamiton kann mit Schumacher gleichziehen

Wird Lewis Hamilton erneut Weltmeister? Dem Briten fehlt nur noch ein Titel, um mit Michael Schumacher gleichzuziehen. Selbst wenn Hamilton das gelingt: Für die deutschen Rennsport-Fans ist die Ikone Schumi unantastbar und wird für weiter der größte Rennfahrer aller Zeiten bleiben.

Hamilton heiß auf den Rekord

Als Hamilton nach dem Gewinn des WM-Titels im Vorahr gefragt wurde, ob er nun den Rekord von Michael Schumacher angreifen wolle, sagte der Brite: "Ich fühle mich so fit wie eh und je. Wir werden weiter Gas geben."

Hamilton offenbar ohne große Konkurrenz

Die Konkurrenz von Mercedes ist zu Saisonbeginn allem Anschein nach überschaubar. Ferrari versinkt erneut im Chaos. Und dass Red Bull in der Lage ist, die Silberpfeile ernsthaft unter Druck zu setzen, wirkt momentan unwahrscheinlich.

Max Verstappen gilt zwar alss einer der talentiertesten aller Rennfahrer der Formel 1, konnte mit seinem Boliden letzte Saison jedoch nicht regelmäßig mit den Silberpfeilen mithalten. Nun hat Mercedes sich zudem mit einer irren Innovation einen weiteren großen Vorsprung erarbeitet. Hier mehr erfahren >> (dhe)