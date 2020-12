Michael Schumacher: Sohn Mick teilt rührendes Video mit seinem Papa – Schumi-Fans kommen die Tränen

Michael Schumacher ist in der Formel 1 eine Legende. Jetzt schwingt sich Sohn Mick auf, in seine Fußstapfen zu treten.

Er hat es geschafft! Mick Schumacher tritt in die riesigen Fußstapfen seines Vaters Michael Schumacher und fährt ab 2021 in der Formel 1.

„Ich habe immer daran geglaubt, dass dieser Traum Wirklichkeit wird“, jubelt Schumi Junior und bedankt sich „bei allen, die mich auf diesem Weg unterstützt haben“.

Kurz darauf zeigt Mick noch einmal ganz deutlich, wer damit gemeint ist – mit einem ergreifenden Video von ihm und seinem Papa Michael Schumacher, das die Fans zu Tränen rührt.

Michael Schumacher: Sohn Mick teilt emotionales Video

Neben all den Förderern und Angehörigen war es natürlich allen voran sein Vater, der einen entscheidenden Anteil an der Rennfahrer-Karriere des 21-Jährigen hat. „Schumi“, Motorsport-Legende und siebenfacher Weltmeister, setzte seinen Sohn schon als kleinen Jungen ins Kart und entfachte die Liebe zum Rennsport, die auch in ihm steckt.

Doch wusstest du, das offenbar genau dieser Augenblick für die Ewigkeit festgehalten wurde? Mick Schumacher teilte nur Stunden nach der Verkündung der großen Nachricht ein Video eines ganz besonderen Augenblicks.

Das Video zeigt Michael Schumacher und Mick im Jahr 2000. Im Jahr seines dritten WM-Titels, dem ersten im Ferrari, nimmt Schumi seinen Sohn mit auf seine Kartbahn in Kerpen. Dann der erste Kontakt: Der gerade einjährige Junge wird von Papa ins Go-Kart gesetzt, berührt mit offenem Mund und großen Augen das Lenkrad.

Ergreifende Szenen für alle Fans der Formel 1. Gerade wegen des schweren Schicksals-Schlags für Michael Schumacher beim Ski-Unfall 2013 sind viele Motorsport-Fans beim Anblick dieses Videos in Tränen aufgelöst.

Mick Schumacher vor einem Bild seines Vaters Michael Schumacher. Foto: imago images/Sven Simon

