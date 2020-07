Michael Schumacher: Alptraum-Start für Sohn Mick

Für den Sohn von Michael Schumacher lief der Auftakt in der Formel-2 alles andere als rund.

Mick Schumacher startete in der Formel-2 mit großen Ambitionen. Doch der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher musste am ersten Rennwochenende des Jahres herbe Enttäuschungen hinnehmen.

Michael Schumacher: Sohn Mick enttäuscht in der Formel-2

In der Formel-2 landete der 21-Jährige im Hauptrennen auf dem 11. Platz und im Sprintrennen auf Rang 7. Das war für die Titelambitionen von Schumi jr. deutlich zu wenig.

Viele Experten trauen Mick schon bald den Sprung in die Formel 1 zu. Der Sohn von Michael Schumacher ist sogar bereits Teil der Ferrari-Nachwuchsakademie.

Mick Schumacher: „Ich ärgere mich“

An diesem Rennwochenende konnte er jedoch nicht überzeugen. „Ich habe hier einen Podiumsplatz verschenkt“, sagte Mick: „Ich ärgere mich über mich selbst und meinen Fahrfehler.“

Gleichzeitig stellte der Sohn von Michael Schumacher klar: „Man muss es positiv sehen: Wir haben gemerkt, dass wir ganz vorne dabei sind, was die Geschwindigkeit angeht.“

Mick Schumacher will in der Formel-2 in diesem Jahr den Titel gewinnen, um sich somit für die Formel 1 zu qualifizieren. Die deutschen Fans drücken Schumi jr. beide Daumen. Denn wenn Sebastian Vettel im kommenden Jahr kein Cockpit finden sollte, gäbe es nach jetzigem Stand in der nächsten Saison keinen deutschen Piloten in der Königsklasse.

Auch David Schumacher unzufrieden

Micks Cousin David belegte in der Formel 3 in den beiden Rennen am Samstag und Sonntag nur Platz 25 und Platz 15. Der 18-jährige Sohn von Ralf Schumacher landete in beiden Rennen jeweils einen Platz vor Sophia Flörsch.

--------------------

Mehr zu Michael Schumacher:

--------------------

Mick auf Papas Spuren

Mick Schumacher belegte im Jahr 2016 sowohl in der deutschen als auch in der italienischen Formel-4-Meisterschaft den 2. Platz. Im darauffolgenden Jahr durfte er in der europäischen Formel-3 an den Start gehen und wurde dort in seiner ersten Saison 17.

2018 gewann er in der europäischen Formel-3 den Titel. Seit 2019 geht der Sohn von Michael Schumacher in der Formel-2 an den Start. Dort landete er am Ende seiner ersten Saison auf Rang 12. (dhe)