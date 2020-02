Michael Schumacher: Management mit emotionalem Statement: „Jetzt liegt es an…“

Das wird Fans von Michael Schumacher freuen.

Seit Jahren bangen seine Anhänger auf der ganzen Welt um den siebenmaligen Formel-1-Weltmeister. Nach seinem schlimmen Skiunfall im Dezember 2013 befindet Michael Schumacher sich immer noch in der Schweiz bei seiner Familie in medizinischer Rehabilitation.

Michael Schumacher - positive Nachrichten von der Familie

Um jeden Preis würden die Fans gerne wissen, wie es ihrem großen Motorsport-Helden mittlerweile geht. Doch die Familie von Michael Schumacher gibt keine Informationen über den Gesundheitszustand des 50-Jährigen preis.

Und dennoch gibt es zuletzt immer wieder positive Nachrichten von der Schumi-Familie. Denn während Michael Schumacher sich aus der Öffentlichkeit hält, reift sein Sohn zu einem immer besseren Rennfahrer heran.

Mick Schumacher schaffte in den vergangenen Jahren einen beeindruckenden Aufstieg von der Formel 4 über die Formel 3 bis in die Formel 2. Experten sind sich sicher: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der 20-Jährige in der Königsklasse an den Start geht.

Mick Schumacher ist derzeit on der Formel 2 unterwegs. Sehen wir ihn schon bald in der Formel 1? Foto: imago images/Motorsport Images

Große Ehre für Mick Schumacher

Und nun könnte Mick eine ganz besondere Ehre zuteilwerden. Der Motorsport-Youngster steht bei den Laureus Awards in der Kategorie „Größter Sport-Moment der vergangenen 20 Jahre“ unter den fünf finalen Nominierten.

Die Laureus Awards gelten als die Oscars der Sportwelt. Am 17. Februar 2020 werden die Preise zum 20. Mal vergeben. Anlässlich des 20. Geburtstags gibt es in diesem Jahr die Sonder-Kategorie „Größter Sport-Moment der vergangenen 20 Jahre“.

Bei den Laureus Awards 2019 wurde Novak Djokovic als Weltsportler des Jahres ausgezeichnet. Foto: imago/Xinhua

Emotionales Statement vom Management

Seit Wochen haben Sportfans auf der ganzen Welt auf der Laureus-Website die Möglichkeit, den Sport-Moment zu wählen, der sie in den beiden zurückliegenden Jahrzehnten am meisten bewegt hat. Von anfangs 20 Sport-Momenten sind nach den ersten Abstimmungen nun nur noch fünf Momente im Finale. Bis zum 16. Februar können die Fans den Sieger bestimmen.

Auf der offiziellen Facebook-Seite von Michael Schumacher wendet das Management sich mit bewegenden Worten an die Fans. „Jetzt liegt es an euch“, heißt es dort: „Der Award wird von den Fans entschieden. Ihr entscheidet, wer den Preis gewinnt.“

Tritt Mick Schumacher demnächst in die Fußstapfen seines Vaters Michael? Foto: imago images / Hoch Zwei II

Das sind die anderen Nominierten

Neben Mick Schumachers eindrucksvollem Triumph in der europäischen Formel-3-Meisterschaft im Jahr 2018 stehen zur Auswahl:

Natalie du Toit: Im Alter von gerade mal 14 Jahren gab die Schwimmerin aus Südafrika 1998 ihr Debüt bei den Commonwealth Games. Nur drei Jahre später war sie in einem schlimmen Autounfall verwickelt, woraufhin ihr linkes Bein vom Knie abwärts amputiert werden musste. Nur drei Monate nach der OP nahm du Toit das Training wieder auf und schrieb bei den Commonwealth Games 2002 Geschichte, als sie mehrere Weltrekorde in den Disziplinen der körperlich beeinträchtigten Athletinnen brach und das 800-Meter-Freistil-Finale erreichte – im Wettkampf der NICHT beeinträchtigten Schwimmerinnen!

Sachin Tendulkar: Der indische Cricket-Spieler wurde 2011 bei der Heim-WM zum Nationalhelden, als der Batsman seinem Heimatland in einem denkwürdigen Finale gegen Sri Lanka den ersten Weltmeister-Titel seit 1983 bescherte.

Chapecoense: Am 28. November 2016 stürzte in Kolumbien ein Flugzeug ab, das die brasilianische Fußballmannschaft von Chapecoense zum Finale der Copa Sudamericana bringen sollte. 71 der 77 Menschen an Bord starben. Mit Jackson Follman, Alan Ruschel und Neto überlebten drei Spieler wie durch ein Wunder. Finalgegner Atletico Nacional verzichtete aus Respekt auf den Titel, und so wurde die Trophäe im Anfang 2017 an die überlebenden Chapecoense-Spieler überreicht.

Xia Boyu: Der Chinese wagte 1975 seinen ersten Versuch, den Mount Everest zu besteigen. Dabei verlor er beide Füße. 20 Jahre später mussten seine beiden Beine aufgrund einer schlimmen Krebs-Diagnose amputiert werden. Seinen Traum einer Everest-Besteigung wollte er jedoch nie begraben. 2014 und 2016 versuchte er zwei weitere Male – vergeblich. 2018 gelang ihm im Alter von 69 Jahren dann das Unglaubliche: Xia Boyu bestieg als erster Mensch mit zwei amputierten Beinen den Mount Everest von der nepalesischen Seite. (dhe)