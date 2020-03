Michael Schumacher: Verstörendes Krankenhaus-Video schockt Fans von Schumi – „Respektlos!“

Diese Bilder will niemand sehen! Die vielen Fans von Michael Schumacher sind tief schockiert.

Seit Jahren warten sie sehnsüchtig auf ein Lebenszeichen des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters. Am 29. Dezember 2013 hatte Michael Schumacher bei einem schlimmen Skiunfall in Meribel (Frankreich) ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten.

Michael Schumacher: Fans sind empört

In Grenoble lag er monatelang im Krankenhaus. Im Sommer 2014 konnte Michael Schumacher zu seiner Familie in die Schweiz zurückkehren, um sich dort in medizinische Rehabilitation zu begeben.

Seitdem hoffen seine treuen Fans auf positive Neuigkeiten von ihrem großen Motorsport-Helden – bisher vergeblich. Denn die Familie hält Informationen zum Gesundheitszustand des mittlerweile 51-Jährigen streng unter Verschluss.

Derweil kursieren in den sozialen Netzwerken immer wieder geschmacklose Videos, die angebliche Krankenhaus-Aufnahmen von Michael Schumacher zeigen wollen. Seit Wochen macht ein YouTube-Video mit besonders verstörenden Bildern die Runde.

Michael Schumacher: So dramatisch holte er seinen ersten WM-Titel Michael Schumacher: So dramatisch holte er seinen ersten WM-Titel

Geschmacklose Bilder

Die Story, die das Video erzählt, ist zunächst harmlos. Es geht um das Jahr 2019 in der Familie von Michael Schumacher. Sohn Mick feierte Erfolge in der Formel 2, Tochter Gina beim Westernreiten. So weit, so unspektakulär.

+++ Formel 1: RTL-Schock! Sender geht DIESEN drastischen Schritt +++

Allerdings tauchen dort immer wieder Fotos auf, die schwer verletzte junge Männer an Beatmungsgeräten zeigen. Diese Aufnahmen wollen den Anschein erwecken, sie würden Michael Schumacher auf der Intensivstation zeigen.

Nur zu gerne würden die Fans von Michael Schumacher ihren großen Formel-1-Helden wieder in der Öffentlichkeit sehen. Foto: imago/HochZwei

Die Fans sind empört. Unter dem Video lassen viele Anhänger von Michael Schumacher in den Kommentaren ihrem Unmut freien Lauf. Wir haben einige Reaktionen gesammelt:

„Was für ein Müll! Lächerlich!“

„Reiner Schwachsinn!“

„Armer Schumi! Dieses Video hätte man sich sparen können. Das ist respektlos gegenüber Schumi.“

„Das Video ist Rotz!“

„Einfach geschmacklos!“

Um dieses Video geht es:

Michael Schumacher: Dieses Video verstört seine Fans

Viele weitere verstörende Schumi-Videos

Es ist beileibe nicht das erste verstörende Video über Michael Schumacher, das seine Fans empört. Seit Jahren kursiert bei YouTube ein Clip, der ganz bewusst den Anschein erwecken will, der Trailer zur Schumi-Doku zu sein, die Ende 2020 ins Kino kommen soll. Auch in diesem Clip tauchen immer wieder Krankenhaus-Aufnahmen auf, bei deren Anblick der Zuschauer denken soll, sie würden Michael Schumacher auf der Intensivstation sehen.

+++ BVB – Schalke: Revier-Derby wird Geisterspiel – hier alle Infos! +++

Nach einem großen Aufschrei flüchtete der Produzent des geschmacklosen Videoclips sich in billigen Ausreden. „Wenn ich im Titel erwähnen würde, dass es nur ein Fan-Clip ist, dann hätten Leute nicht die Möglichkeit, den Clip zu sehen“, schrieb er auf seinem YouTube-Kanal, und weiter: „Du sollst als Zuschauer den Eindruck gewinnen, dass du einen Trailer zum ‚echten‘ Film über Michael Schumacher schaust. Und wenn du beim Betrachten des Videos wirklich geglaubt hast, dass du den offiziellen Trailer siehst, dann nur, weil wir den Trailer so gut produziert haben.“

Schumi-Fans blicken auf Mick

Während Michael Schumacher von der Bildfläche verschwunden ist, schreibt sein Sohn Mick in den Nachwuchsklassen seit Jahren eine Erfolgsgeschichte. Von der Formel 4 kämpfte er sich hoch bis in die Formel 2. Nun trauen ihm viele Experten sogar den Sprung in die Königsklasse zu.

Mick Schumacher vor einem Portrait seines Vaters Michael Schumacher. Foto: imago images/Sven Simon

Mick für Ferrari in der Formel 1?

Mick Schumacher geht für das Prema Powerteam in der Formel 2 an den Start. Der 20-Jährige befindet sich zeitgleich in der Nachwuchsakademie von Ferrari. Daher träumen die Fans der Scuderia bereits, dass sie schon bald wieder einem Schumi im Ferrari die Daumen drücken können.

2020 bleibt Mick in der Formel 2

In diesem Jahr wird Mick aber weiterhin in der Formel 2 an den Start gehen. Dort belegte er im Vorjahr den 12. Platz. In dieser Saison will er sich verbessern und sich mit guten Leistungen für größere Aufgaben empfehlen.

Wer mischt dieses Jahr die Formel 1 auf?

Wenn Mick in der Formel 2 bleibt, müssen in diesem Jahr wohl andere Talente den Formel-1-Zirkus aufmischen. In der vergangenen Saison hatten die Youngster Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) und Carlos Sainz jr. (Spanien/McLaren) sowie natürlich Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) auf sich aufmerksam gemacht.

Letzterer hat sich in der vergangenen Saison als ernsthafter Konkurrent für Sebastian Vettel präsentiert. Der Youngster landete in der Endabrechnung der Fahrerwertung sogar vor seinem Teamkollegen. Die Folgen: Ferrari entzog Vettel den Status des Nummer-1-Fahrers und startet mit zwei gleichberechtigten Piloten (>> hier mehr dazu).

Vettel zu Mercedes?

Und weil es nicht der einzige Rückschlag für Sebastian Vettel vor dem Start der Saison 2020 war, keimen immer mehr Gerüchte über ein Ferrari-Aus des Heppenheimers auf. Die befeuerte der 32-Jährige zuletzt selbst durch eine Andeutung eines Mercedes-Wechsels. Hier die Infos >>

Ferrari mit Problemen zu Saisonbeginn

Dass Vettel in dieser Saison um den WM-Titel mitfährt, wirkt aktuell unrealistisch. Ferrari hatte bei den ersten Testfahrten in Barcelona massive Probleme und hinkt derweil meilenweit hinterher.

Formel 1: Ferrari fährt in den ersten Tests erneut nur hinterher. Foto: imago images/ZUMA Press

Ferrari-Teamchef gibt schon auf

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto schwenkt bereits die weiße Fahne - zumindest für die ersten Rennen der Saison. "Wir sind nicht so weit wie wir es gerne wären. Zu diesem Zeitpunkt im Vorjahr war ich deutlich optimistischer."

Ferrari will Coronavirus-Krise trotzen

Während Italien stark mit der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu kämpfen hat, kündigt Ferrari-Teamchef Mattia Binotto an, in den ersten Rennen ein deutliches Zeichen an die Menschen in den betroffenen Regionen zu senden. "In diesen schwierigen Zeiten für Italien und die Welt insgesamt haben wir als Teil eines weltweiten Sports eine Pflicht", so Binotto. "Wir müssen versuchen, die Leute zum Lächeln zu bringen.“

Dabei ist vor allem der italienische Rennstall von den Schutzmaßnahmen wegen des Virus betroffen. Der Ferrari-Hauptsitz in Maranello liegt in der Sperrzone – Mitarbeiter, die nicht rechtzeitig aus dem Werk gekommen sind, dürfen nicht ausreisen und verpassen den Saison-Auftakt.

Coronavirus trifft Formel 1 hart

Unbestritten trifft die Coronavirus-Krise die Formel 1 hart. Der für April geplante China-GP ist bereits auf unbestimmte Zeit verschoben, der Große Preis von Bahrain findet ohne Zuschauer statt. Hier mehr dazu >>

Und auch alle anderen (Sport-)Events sind vom grassierenden Virus betroffen. Die Bundesliga findet am kommenden Spieltag ohne Zuschauer statt – wie auch alle anderen Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern in Deutschland.

Kurzfristige Absage gefordert

Kritische Stimmen fordern nun doch die kurzfristige Absage des Australien-GP. Das Virus grassiert in und um Melbourne zwar noch nicht – die Sorge ist jedoch, dass eins der hunderten Rennstall-Mitglieder, die aus Europa anreisen, Corona einschleppen könnte.

Hamilton mit deutlichen Worten

Lewis Hamilton äußerte vor dem Saisonstart seine Gedanken mit deutlichen Worten: „Für mich ist es ein Schock, dass wir alle hier sind. Die ganze Welt reagiert auf das Coronavirus – wir nicht!“, so der Weltmeister. „Überall werden die Sportanlässe abgesagt, die NBA beendet die Saison. Und jetzt hat US-Präsident Donald Trump für einige Wochen den Europäern die Einreise verboten. Das sagt doch alles.“ (dhe)