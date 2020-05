Michael Schumacher: Fans traurig - vor 26 Jahren starb Ayrton Senna

Für die vielen Millionen Fans von Michael Schumacher wird der 1. Mai für immer ein ganz besonders trauriger Tag bleiben.

Jedes Jahr müssen Formel-1-Anhänger an das schwarze Wochenende aus dem Jahr 1994 denken, als im Rahmen des Großen Preises von San Marino in Imola die beiden Piloten Roland Ratzenberger und Ayrton Senna ums Leben gekommen waren. Der Sieg von Michael Schumacher wurde an jenem Wochenende nur zur Nebensache.

Michael Schumacher: Fans trauern um Senna

Besonders der Tod von Senna schockierte die ganze Sportwelt. Der Brasilianer war nicht nur das Vorbild von Michael Schumacher, sondern von einer ganzen Generation.

Bei dem Rennen in Imola am 1. Mai 1994 war Senna in der siebten Runde von der Strecke abgekommen und mit hoher Geschwindigkeit in die Streckenbegrenzungsmauer gerast. Teile der Vorderradaufhängung durchbohrten Sennas Helmvisier und verletzten ihn tödlich.

Einen Tag zuvor hatte Ratzenberger beim zweiten Training einen tödlichen Unfall. Auch der Österreicher hatte die Kontrolle über sein Auto verloren und war mit fast 300 km/h in eine Betonmauer gerast.

Michael Schumacher konnte das Rennen in Imola damals gewinnen und auf dem Weg zu seiner ersten Formel-1-Weltmeisterschaft wichtige Punkte sammeln. Doch nach Feiern war dem deutschen Motorsport-Helden nicht zumute. Schumi und Co. erlebten schließlich gerade einen Tag, der als der dunkelste in der Geschichte der Königsklasse gelten sollte.

Senna das große Schumi-Vorbild

Ayrton Senna war für Michael Schumacher nicht einfach nur irgendein anderer Formel-1-Pilot. Der Brasilianer war Schumis großes Vorbild.

Als Michael Schumacher sich noch durch untere Motorsport-Klassen gekämpft hatte, war Senna bereits das Nonplusultra in der Formel 1. 1988, 1990 und 1991 fuhr Senna mit seiner unnachahmlichen Fahrweise allen Konkurrenten davon und krönte sich dreimal zum Weltmeister.

In den vergangenen Jahren gab es regelmäßig Umfragen unter Formel-1-Piloten, Teamchefs, Ingenieuren und Sportjournalisten, welcher der beste Formel-1-Fahrer aller Zeiten sei. Die Mehrheit stimmte dabei meist für Senna – noch vor Michael Schumacher. (dhe)