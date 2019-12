Michael Schumacher: Weggefährte mit offenem Geständnis: „Schumacher ist...“

Mit sieben WM-Titeln und 91 Rennsiegen ist Michael Schumacher noch heute der erfolgreichste Formel-1-Pilot aller Zeiten.

Dabei wurden er und sein Benetton-Team Anfang der 1990er Jahre noch belächelt. In der RTL-Doku „Die Michael Schumacher Story“ erinnert der damalige Teamchef Flavio Briatore sich noch genau an seinen Einstieg in die Königsklasse.

Michael Schumacher: Briatore über Schumi

„Ich kannte in der Formel 1 niemanden“, so der Italiener, der den Benetton-Rennstall von 1989 – 1997 geleitet hatte: „Ich hatte noch nie ein Rennen gesehen.“

Als er bei Benetton loslegte, stellte sich für das Team die Frage, welche Fahrer wohl ins Cockpit steigen. Briatore: „Die guten Piloten würden eh nicht für uns fahren. Keine Chance! Die haben uns ausgelacht. Benetton? Wir waren eine T-Shirt-Firma.“

„Das wird unser Champion“

Dann verpflichtete Benetton mit Michael Schumacher einen aufstrebenden Nachwuchsfahrer. Briatore: „Luciano Benetton fragte: Wer ist dieser Typ, den du da in unser Auto setzen willst? Ich sagte: Das wird unser Champion.“

„Dieser Typ ist ein Roboter“

Auch die Techniker im Team waren sofort von Michael Schumacher begeistert. Briatore erinnert sich an die erste Testfahrt von Schumi: „Wir haben mit Schumacher einen Test gemacht auf einer kleinen Strecke. Dann rief mich jemand an und meinte: Dieser Typ ist ein Roboter. Es war nass, es war kalt, aber jede Runde ist er schneller gefahren.“

Michael Schumacher 1994 auf den Schultern von Team-Manager Flavio Briatore (r) und Rennleiter Tom Walkinshaw im australischen Adelaide. Foto: Harry Melchert/dpa

Auch die Konkurrenz verstummte später. „Ein T-Shirt-Fabrikant schlägt alle“, so Briatore: „Als die anderen gesehen haben, wie Schumacher fährt, hielten sie plötzlich alle die Klappe.“

Bei seiner Premiere in der Formel 1 hatte Briatore zudem ein unfreiwilliges Aufeinandertreffen mit dem damaligen Chefvermarkter der Königsklasse: „Bei meinem ersten Rennen habe ich mein Auto auf den Parkplatz von Bernie Ecclestone gestellt. Bernie fand das nicht so witzig, er war da sehr empfindlich.“ (dhe)