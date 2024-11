Mercedes-Hammer! Team zieht sich komplett zurück – und die Silberpfeile übernehmen

Hammer in der WEC! Ein Mythos-Name verschwindet aus der Langstrecken-WM – nach nur einem Jahr ist Lamborghini weg, steigt komplett aus. Doch die Marke, die den Platz übernimmt, ist nicht weniger klangvoll.

Nach 26 Jahren ist Mercedes zurück in der WEC! Den Hammer verkündeten die „Silberpfeile“ am Mittwoch. Die Vergangenheit der Stern-Marke in dieser Rennserie ist groß – aber auch düster.

Mercedes kehrt in die WEC zurück

Die Rennserie mit den berühmten „24 Stunden von Le Mans“ gilt als eine der beliebtesten weltweit nach der Formel 1 – und hat mit Mick Schumacher, Jenson Button, Nyck de Vries & Co. gleich mehrere Ex-F1-Piloten am Start. Nun kehrt ein weiterer großer Name in die Langstrecken-Weltmeisterschaft zurück: Erstmals seit 1999 geht Mercedes wieder an den Start.

In der Formel 1 ein erfolgreicher Traditionsrennstall, blickt Mercedes auch in der WEC auf viele Jahre zurück – doch auch auf düstere Momente. 1955 war man in einen der schwersten Motorsport-Unfälle aller Zeiten verwickelt, als in Le Mans 84 Menschen starben. Der Rückzug vor einem Vierteljahrhundert war die Folge zahlreicher Unfälle, die den Rennstall und die Marke in Verruf gebracht hatten.

Silberpfeile übernehmen für Lamborghini

Nun folgt das Hammer-Comeback. Das italienische Team Iron Lynx und die Edelmarke Lamborghini haben die Zusammenarbeit nach nur einer Saison wieder beendet – und Mercedes übernimmt den Platz. Und das für mindestes zwei Jahre. Vorerst allerdings nur in der GT3-Klasse und (noch) nicht mit einem Hypercar.

Auch Mick Schumacher dürfte diese Entwicklung genau beobachten. Letztes Jahr für Alpine in der WEC am Start, ist er zugleich weiter Test- und Reservefahrer bei Mercedes. Eine weitere Option – jedoch keine in der Formel 1, in die „Schumi Junior“ so gerne zurückkehren würde.