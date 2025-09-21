Emotionale Szenen bei Siegerehrung von Max Verstappen – plötzlich fließen die Tränen

Eigentlich ist Max Verstappen in der Formel 1 als eiskalter Rennfahrer und nicht gerade wegen seines sanften Gemüts bekannt. Doch nach dem siegreichen Rennen in Aserbaidschan zeigte sich auch der Weltmeister von seiner soften Seite.

Der Grund war das besondere Publikum, das Max Verstappen nach dem Triumph von Baku zujubelte. Denn dort stand unter anderem seine Oma, die mit zu dem Rennen gereist war. Und die konnte bei Anblick ihres jubelnden Enkels ihre Emotionen nicht verbergen.

Max Verstappens Oma zu Tränen gerührt

Die TV-Kameras fingen die Bilder ein, wie Oma Verstappen stolz applaudierte, als die Siegerhymne zu Ehren des Red-Bull-Piloten erklang. Dabei hatte sie sichtlich mit den Tränen zu kämpfen, die sie nicht gänzlich zurückhalten konnte. Ein emotionaler Moment.

Das bekam auch ihr Enkel auf dem Podium mit, der glücklich in ihre Richtung lächelte. „Das habe ich natürlich gesehen. Es war schön, dass die Familie da war, denn ich sehe sie nicht oft“, beschrieb Max Verstappen anschließend beim TV-Sender „Viaplay“. Bereits zuvor hatte es eine innige Umarmung der beiden gegeben.

Damit gab es gleich doppelten Grund zum Feiern. Denn Verstappens Großmutter feierte an diesem Wochenende auch noch ihren Geburtstag. Und so wurde die Reise nach Aserbaidschan zu einem rund um gelungenen Fest.

Formel-1-Konkurrenz chancenlos

Vielleicht war die Anwesenheit seiner Großmutter noch ein weiterer Motivationsschub für Max Verstappen. Denn allzu oft verschlägt es sie nicht an die Strecke. Doch für ihren Geburtstag hatte sie sich das perfekte Rennen ausgesucht.

Bereits in einer chaotischen Qualifikation unterstrich der Niederländer einmal mehr, warum er als der beste Fahrer im Feld gilt. Während Piloten wie Oscar Piastri rauscrashten, setzte er von sechs roten Flaggen unbeirrt die Bestzeit.

Und auch im Rennen gab es schließlich kein Herankommen an Max Verstappen. Runde für Runde spulte er die Kilometer im Akkord-Tempo ab und landete so seinen vierten Saisonsieg. Seine Oma machte er damit mehr als stolz.