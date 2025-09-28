Großer Jubel um Max Verstappen – die Konkurrenz kann nur neidisch zuschauen

Die Formel 1 befindet sich nach dem Großen Preis von Aserbaidschan in einer zweiwöchigen Pause. Für Max Verstappen, der in Baku den Sieg holen konnte, jedoch kein Grund, die Füße hochzulegen.

Stattdessen ging der viermalige Weltmeister der Formel 1 in einer anderen Motorsportserie an den Start. Dort sorgte Max Verstappen gleich mal für großen Jubel. Die Konkurrenz kann dagegen nur neidisch zuschauen.

Max Verstappen siegt im Ferrari

Es war ein ungewohntes Bild, das Max Verstappen am Samstag (27. September) auf dem Nürburgring abgab. Zusammen mit Chris Lulham gab der Niederländer sein GT3-Debüt in der Nürburgring Langstrecken-Serie. Das Besondere: Statt wie gewohnt im Red Bull ging Verstappen Ferrari 296 GT3 an den Start. Doch der 27-Jährige war nicht nur zum Spaß gekommen: Der Sieg sollte her!

Auch interessant: Wechsel-Hammer perfekt! Fahrer verlässt die Formel 1

Dieses Vorhaben klappte am Ende auch. Nach vier Stunden und insgesamt 28 Runden siegte das Duo aus Verstappen und Lulham mit knapp 24 Sekunden Vorsprung. Den Streckenrekord in der NLS-Serie konnte der Formel-1-Pilot zwar nicht einstellen, allerdings zeigte Verstappen eine dennoch mehr als beeindruckende Leistung in der für ihn noch komplett neuen Rennserie.

Kann Verstappen den Schwung mitnehmen?

Verstappen wird nun darauf hoffen, den Schwung aus dem NLS-Sieg mit zurück in die Formel 1 zu nehmen. Dort zeigte sich der Niederländer zuletzt in starker Form, sowohl in Monza als auch in Baku setzte es für Verstappen einen Sieg.

Mehr Nachrichten für Dich:

Den nächsten Halt macht die Formel 1 in Singapur (5. Oktober). Auch dort wird Verstappen auf die nächsten 25 WM-Punkte schielen.