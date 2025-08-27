Ausgerechnet nach der Sommerpause! Max Verstappen droht gleich der nächste Rückschlag

Die Formel 1 kehrt zurück! Nach einer vierwöchigen Sommerpause kämpfen Max Verstappen und Co. am Sonntag (31. August) endlich wieder um Punkte. Für den viermaligen Weltmeister ein ganz besonderes Rennen: Die Rennserie ist in seinem Heimatland zu Gast.

Große Freude dürfte bei Max Verstappen abseits dessen allerdings nicht aufkommen. Im Gegenteil: Weil Red Bull mittlerweile nicht nur vor McLaren abgehängt wurde, droht ihm gleich zum Restart der Formel 1 der nächste herbe Dämpfer.

Niederlande für Max Verstappen ein Garant – eigentlich

Schaut man sich die bisherigen Statistiken der Niederlande-GPs an, hat der RB-Pilot eigentlich gar nichts zu befürchten. Seit 2021 ist die Königsklasse wieder in Zandvoort zu Gast. Drei von vier Rennen konnte Verstappen gewinnen, letztes Jahr landete er auf Platz zwei. Macht eine Podiumsquote von 100 Prozent. Auch hält er den Streckenrekord und holte schon jetzt die meisten Niederlande-Poles aller Zeiten (drei).

Doch in diesem Jahr sieht es nicht gut aus. Die Vorzeichen haben sich komplett verändert. Red Bull hechelt neben McLaren auch Ferrari und Mercedes hinterher. Max Verstappen schaffte es in dieser Saison erst viermal aufs Podest und erlebt daran gemessen seine schlechteste Saison seit 2016!

Wieder ein Debakel?

In Ungarn reichte es zuletzt lediglich zu einem enttäuschenden neunten Platz. Und die Gefahr ist durchaus gegeben, dass Red Bull es nicht mehr schafft, den Rückstand auf die anderen drei Top-Teams zu verkürzen. Kurz gesagt: Verstappen droht erstmals bei seinem Heimrennen nicht auf dem Podium zu landen!

Unter normalen Umständen sind die ersten beiden Plätze für die McLarens reserviert. Und die Favoriten auf Platz drei lauten in der Formel 1 (hier mehr zur Rennserie lesen) derzeit Charles Leclerc und George Russell. Beim Dosen-Rennstall muss man sich zwingend zusammenreißen, wenn man diese Saison nochmal Grund zum Jubeln haben will. Doch vielleicht schafft es Max Verstappen mit seiner Klasse und seinen Fans im Rücken ja, eine Überraschung aus dem Hut zu zaubern.