Max Verstappen will sein eigenes Team! Weltmeister leitet alles in die Wege

Günther Steiner, ehemaliger Haas-Teamchef, hat mit einem Konsortium das MotoGP-Satellitenteam Tech3 von KTM übernommen. Diese Entscheidung könnte eine Investment-Welle in der MotoGP auslösen, auf der auch Max Verstappen reiten könnte.

Nach der Übernahme der Motorradserie durch Liberty Media folgen nun wohl weitere Motorsportgrößen aus der Formel 1, die an einem Einstieg in die MotoGP interessiert sind. Dazu gehört eben auch Max Verstappen.

Max Verstappen denkt über MotoGP nach

Der Formel-1-Superstar sowie Lewis Hamilton sollen „Autosport“-Berichten zufolge Pläne für einen Team-Kauf schmieden. Hamilton, ein begeisterter Motorradfan, prüft dies aktuell zusammen mit Cadillac-F1-Besitzer TWG Motorsports. Verstappen hingegen engagiert sich bereits durch sein GT3-Team und nähert sich nun der MotoGP an. Erste Gespräche mit MotoGP-Rennställen habe er wohl bereits geführt.

Sein Manager Raymond Vermeulen kommentierte die Pläne zurückhaltend: „Es ist kein Geheimnis, dass er auch an der MotoGP interessiert ist. Aber Gedanken an einen Teamkauf sind im Moment nicht realistisch.“ Dennoch haben sowohl Hamiltons als auch Verstappens Vertraute Kontakt zu den MotoGP-Privatier-Teams aufgenommen, um Möglichkeiten auszuloten.

F1-Abgang ausgeschlossen

Für Max Verstappen, der am kommenden Wochenende wohl sein erstes Rennen auf der Nordschleife bestreitet, bleibt ein MotoGP-Team eine spannende Option. Durch die Investition von Persönlichkeiten wie Steiner in die Serie könnten auch er und Hamilton den Schritt wagen. Die restlichen vier MotoGP-Privatier-Teams sind dabei potenzielle Kandidaten für künftige Käufe.

Angst vor einem Verstappen-Abgang aus der Formel 1 müssen die Fans aber wohl nicht haben. Der Königsklasse des Motorsports dürfte er auch in Zukunft erhalten bleiben.

