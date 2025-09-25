Entscheidung um Max Verstappen bestätigt! Schon bald sitzt er in einem Ferrari

Motorsport-Fans kennen Max Verstappen eigentlich nur in dunkelblauem Rennoverall und vor allem nur hinter dem Lenkrad eines Red-Bull-Autos. Doch am kommenden Samstag (27. September) wird alles anders sein!

Dann nämlich wird Max Verstappen sein GT3-Debüt auf dem Nürburgring feiern – und dafür am Steuer eines Ferraris sitzen! Auf diesen besonderen Ausflug in eine andere Serie hatte der Niederländer lange hingearbeitet. Jetzt ist es endlich so weit.

Max Verstappen geht am Nürburgring an den Start

„Es ist meine Leidenschaft, auch solche GT3-Rennen zu fahren. Ich kann es kaum erwarten!“ – mit diesen Worten kündigt der vierfache Formel-1-Weltmeister auf seiner Website die Teilnahme am kommenden Rennen der Nürburgring Langstrecken-Serie an.

+++ Auch spannend: Formel 1 wittert Horner-Sensation! Neues Gerücht verbreitet sich wie ein Lauffeuer +++

Das Rennen über vier Stunden durch die Grüne Hölle wird er in einem Ferrari 296 GT3 des Teams Emil Frey Racing bestreiten. Ihm zur Seite steht der Brite Chris Lulham, der sich die Fahrzeit mit Max Verstappen (hier liest du mehr über ihn) teilen wird.

„Ich bin begeistert vom Rennsport, auch außerhalb der Formel 1“, so Verstappen. „Jede Runde auf der Nordschleife ist ein ganz besonderes Erlebnis.“ Und das 4-Stunden-Rennen soll erst der Anfang sein: „Mein Traum ist es, irgendwann einmal am 24-Stunden-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife teilzunehmen.“

Führerschein absolviert

Um an dem Rennen teilnehmen zu dürfen, hatte Max Verstappen zwischen den Formel-1-Rennen in Italien und Aserbaidschan, die er beide gewann, seine Prüfung für den Nürburgring-Führerschein absolviert (hier liest du mehr dazu).

Nur wenige Wochen später erfolgt also sein erstes richtiges Langstreckenrennen auf der deutschen Traditionsstrecke. Wie er dabei abschneiden wird? Immerhin sitzen in anderen Autos erfahrene Nürburgring-Veteranen.

Weitere Nachrichten liest du hier:

Nach seiner Ferrari-Spritztour über den Nürburgring, geht es dann aber erstmal wieder im gewohnten Formel-1-Umfeld beim Großen Preis von Singapur weiter. Doch man darf sich sicher sein, dass das nicht das einzige Rennen von Max Verstappen am Nürburgring bleiben wird.