Formel 1: Alles für den dritten WM-Titel – Max Verstappen geht drastischen Schritt

Zwei WM-Titel hat Max Verstappen (Red Bull) schon in der Tasche, der Dritte soll in diesem Jahr folgen. Der Niederländer will in der Formel 1 ganz nach oben an die Spitze der besten Fahrer aller Zeiten – und dafür versucht er alles.

Zur neuen Saison wird Max Verstappen einen außergewöhnlichen Schritt gehen. Statt im Hotel lebt er bei den Formel-1-Rennen jetzt an der Strecke mit eigenem Simulator. Eine Investition, die sich in diesem Jahr auszahlen soll.

Formel 1: DAS ist Verstappens neuste Errungenschaft

In der Regel schlafen die Fahrer während eines Formel-1-Wochenendes im Hotel und fahren früh morgens zur Strecke. Max Verstappen spart sich diesen Weg in Zukunft. Der Niederländer hat sich sein eigenes „Motorhome“ gekauft und übernachtet künftig direkt an der Strecke – zumindest bei den Rennen in Europa.

„So kann ich immer dranbleiben, auch während der Rennwochenenden. Und ich kann jetzt vielleicht auch länger im Bett bleiben am Morgen. Aber vor allem geht es um Privatsphäre“, sagte der Red-Bull-Pilot dem niederländischen „Telegraaf“.

An einem Rennwochenende versammeln sich die Fans nicht nur an der Strecke, sondern auch vor den Hotels. Sie belagern die Piloten regelrecht auf dem Weg zur Strecke, wollen Autogramme und Fotos. Diesen Stress möchte sich Verstappen künftig sparen.

Formel 1: Vorteil Verstappen?

Und: Sein Wohnwagen hat einen eigenen Simulator. Damit verschafft er sich gegenüber den anderen Fahrern einen Vorteil. Er kann abends nach den Sessions noch weitere Runden auf der Strecke fahren und sich die Ideallinie noch besser einprägen.

Verstappen geht als großer Favorit in die neue Saison. Bei den Testtagen dominiert wieder einmal der Red Bull. Es scheint, als hätte der Brause-Rennstall seinen Vorsprung aus der vergangenen Saison ausgebaut. Los geht die F1-Saison am Sonntag (05. März) mit dem Großen Preis von Bahrain.