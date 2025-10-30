Karrierekiller Max Verstappen? F1-Star mit heftiger Aussage: „Keiner kann überleben“

Wer es bis ins Hauptteam von Red Bull schafft, gilt gemeinhin als äußerst talentierter Fahrer. Immerhin gehört der Rennstall zu einem der besten Teams der Formel 1! Doch hier endete für so ziemlich alle Piloten in den letzten Jahren der Aufstieg schlagartig. Der Grund: Max Verstappen.

Der Niederländer ist der Überflieger, gewann die letzten vier Weltmeisterschaften und fährt nicht selten in seiner eigenen Liga. In einem neuen Interview enthüllt Sergio Perez, der im kommenden Jahr in die Formel 1 zurückkehrt, jetzt: Neben Max Verstappen würde jeder Pilot scheitern.

Max Verstappen macht es den Kollegen schwer

Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Perez, Liam Lawson und Yuki Tsunoda – sie alle haben eine Sache gemeinsam. Neben dem viermaligen Weltmeister gingen sie bei Red Bull unter, einige von ihnen sogar, bevor er sich erstmal die Formel-1-Krone aufsetzte.

Auch interessant: Das war es endgültig! Ehemaliger Formel-1-Weltmeister zieht Schlussstrich

Während er stets an der Spitze stand, mussten seine Kollegen reihenweise gehen. Nicht umsonst hat Max Verstappen hier und da schon den uncharmanten Beinamen des „Karrierekillers“ mit an die Hand bekommen.

Dabei ist es kein Geheimnis, dass Red Bull sein Auto genau auf die Wünsche ihres Top-Stars zuschneidet. Der Teamkollege muss sich anpassen und mit dem arbeiten, was er zur Verfügung gestellt bekommt.

Perez mit knallharten Worten

Sergio Perez hielt immerhin vier Jahre bei Red Bull durch, stand dabei aber natürlich auch stets im Schatten Verstappens. „In dem Moment, als ich meinen Austritt bei Red Bull unterschrieb, wusste ich: ‚Armer Kerl, der hierherkommt, das ist ein sehr schwieriger Ort'“, sagte Perez jetzt bei „Sky„. Neben Max Verstappen (der zuletzt eine Sperre fürchten musste) zu stehen sei schon schwierig, aber neben Max Verstappen bei Red Bull zu stehen, sei etwas, „das Leute nicht verstehen“.

„Es gibt so viele Dinge, die ich erzählen könnte, aber es ist einfach eine sehr schwierige Aufgabe für einen Fahrer“, so Perez. „Keiner kann dort überleben. Es spielt keine Rolle, ob man Hamilton oder Leclerc mitbringt. Wer auch immer dort antritt, wird massive Schwierigkeiten haben.“ Dies sei auf den einzigartigen Fahrstil Verstappens und die Anpassung des Autos an diesen zurückzuführen.

Weitere Nachrichten liest du hier:

Eine Erfahrung, die in diesem Jahr erst Liam Lawson und jetzt Yuki Tsunoda machen. Beide haben im Hauptteam Red Bulls massive Schwierigkeiten und kämpfen um ihre Zukunft – während Karrierekiller Max Verstappen plötzlich wieder um die WM kämpft.