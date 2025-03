Max Verstappen schockt Formel-1-Fans: „Es gibt nur ein Team“

Fans der Formel 1 platzen förmlich vor lauter Vorfreude. Am Sonntag (16. März) beginnt endlich die Saison 2025.

Und während die Fans dem Saisonstart entgegenfiebern, wirkt ausgerechnet der größte Star der Formel 1, als hätte er nicht wirklich große Lust auf die neue Saison. Max Verstappen schockt die Fans der Motorsport-Königsklasse derzeit regelrecht mit eigenen Aussagen über die anstehenden Rennen.

Max Verstappen: „Lief nicht alles glatt“

Denn wenn es nach dem Weltmeister geht, hat Red Bull zumindest zu Saisonbeginn keine großen Chancen auf Siege. „Im Moment gibt es nur ein Team, und das ist orange“, sagt der Niederländer dem Formel-1-Sender Viaplay: „Wenn man sich die Rundenzeiten anschaut, dann ist McLaren meiner Meinung nach der Favorit.“

Sein Red-Bull-Team habe zu Beginn der Formel-1-Saison noch so manche Probleme, muss Max Verstappen einräumen. „Auf unserer Seite lief nicht alles ganz glatt, aber andererseits haben wir einige Ideen, wie wir uns verbessern können“, so der viermalige WM-Champion.

Red Bull in der Formel 1 nicht mehr das Maß aller Dinge?

Gleichzeitig will Verstappen seine Fans die Sorge nehmen, Red Bull könnte während der gesamten Saison nur hinterherfahren. Der 27-Jährige sieht einzig die ersten Rennen in Gefahr. „Ich glaube nicht, dass wir schon in Melbourne um den Sieg kämpfen können“, sagt er: „Aber ich hoffe, dass wir uns in den ersten paar Rennen noch verbessern können.“

Max Verstappen weiter: „Vielleicht haben wir in Bahrain etwas mehr erwartet, obwohl man nach dem Test mehr Zeit hat, alle Daten durchzugehen. Auf dieser Basis kommt man dann wieder zu bestimmten Schlussfolgerungen.“

Immerhin: Sowohl am Kurveneingang als auch in der Kurvenmitte sei der neue RB21 stärker als der Vorgänger. „Aber auf der anderen Seite gibt es immer noch Probleme mit den Randsteinen und mit den Bodenwellen“, so Max Verstappen.

Max Verstappen mit Problemen?

Auch Red-Bull-Technikchef Pierre Wache hatte nach den Bahrain-Tests eingestehen müssen: „Ich bin nicht so zufrieden, wie ich es gerne wäre. Das Auto hat nicht immer so reagiert, wie wir uns das gewünscht haben.“

Wird Max Verstappen in den ersten Rennen der Saison tatsächlich Probleme bekommen? Die Fans der Formel 1 werden es schon bald erfahren.