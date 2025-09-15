Max Verstappen wendet Drama ab – Formel-1-Weltmeister kann aufatmen

Er kann es auch in anderen Autos! In der Formel 1 ist Max Verstappen längst über alle Zweifel erhaben, nicht umsonst darf er schon vier WM-Trophäen sein Eigen nennen. Doch die Königsklasse ist für ihn längst nicht mehr genug!

Und so sorgte der Plan von Max Verstappen, bei der Nürburgring Langstrecken Serie (kurz NLS) an den Start zu gehen, für Aufsehen. Für den Formel-1-Star ging es dabei vor allem darum, den sogenannten Nordschleifen-Führerschein zu bekommen. Und dabei wäre es fast zum Drama gekommen.

Auch Max Verstappen braucht einen Führerschein

Nur wer über diesen speziellen Führerschein verfügt, darf auf dem Nürburgring mit den ganz schnellen Autos über die Strecke heizen. Ein Einsatz in einem GT3-Boliden beim 24-Stunden-Rennen ist das erklärte Ziel des Niederländers. Doch auch als viermaliger Weltmeister musste er sich diese Erlaubnis erst verdienen.

Und so hieß es erst einen Tag Theorie pauken und dann mit einem gedrosselten Auto Ergebnisse erzielen. Die Vorgaben des Nürburgrings verlangten von Max Verstappen zwei Rennergebnisse und insgesamt 14 gezeitete und straffreie Runden.

Rätselraten um zweites Auto

Zum Glück für den Formel-1-Piloten konnte er die zwei Rennergebnisse in einem Abwasch erledigen. Ausreichend ist es nämlich auch, in einer Session als Doppelstarter für zwei Autos an den Start zu gehen und insgesamt auf die 14 Runden zu kommen. So war auch für Verstappen am Samstag (13. September) der Plan, doch er kam nicht ohne Zwischenfall aus.

Die 14 Runden hatte der 27-Jährige im ersten Wagen zeitnah absolviert und wartete anschließend auf seinen Einsatz im zweiten Wagen seines Teams Lionspeed. Doch bei diesem hatte es zunächst Probleme gegeben, weshalb es laut „Motorsport Magazin“ keine offiziell absolvierte Runde des Autos gegeben habe. Das hätte Verstappens Pläne, die notwendigen Bedingungen in einer Session zu absolvieren, durchkreuzt.

Letztlich entschied der Deutsche Motorsport Bund allerdings, dass Max Verstappen genügend Runden gefahren sei sowie eine Nennung als Starter von zwei Autos ausreichend sei, um ihm den Nordschleifen-Führerschein zu verleihen. Damit ist der Weg für den Formel-1-Weltmeister zum 24-Stunden-Rennen im GT3-Auto frei.