Dramatische Prognose für Max Verstappen – „Wäre sein Karriereende“

Max Verstappen hat es im Red Bull derzeit nicht leicht. Der viermalige Weltmeister der Formel 1 ist derzeit meilenweit davon entfernt, um Rennsiege mitzufahren. Für den Niederländer eine äußerst unbefriedigende Situation.

Dennoch wird Max Verstappen auch im kommenden Jahr für das Team des Brauseherstellers an den Start gehen. Nun aber wagt ein Formel-1-Experte eine düstere Prognose – droht dem Verstappen sogar ein Karriereende?

Eccelstone rät Max Verstappen von Ferrari-Wechsel ab

In den vergangenen Monaten war der Ausnahmefahrer immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht worden. Bewahrheitet haben sich diese Gerüchte am Ende bekanntermaßen nicht. Doch für die Zukunft bleibt ein Abgang von Red Bull für Verstappen weiterhin eine Option, sollten sich die Ergebnisse bei RB mittelfristig nicht bessern.

Geht es nach dem ehemaligen Formel-1-Boss Bernie Eccelstone, sollte sich Verstappen in diesem Fall definitiv nicht für einen Wechsel zu Ferrari entscheiden: „Wenn er zu Ferrari geht, wäre das sein Karriereende. Hoffen wir, dass das nicht passiert“, betont der 94-Jährige im Interview mit „Sport.de„. Stattdessen wünsche sich Eccelstone Gabriel Bortoleto als Hamilton-Nachfolger im Ferrari, sollte der Brite die Scuderia tatsächlich verlassen.

Mercedes-Wechsel zerschlägt sich

Max Verstappen hingegen wird vorerst weiter im Red Bull fahren. Dass der Niederländer bei einem Wechsel wohl zu einem auf dem Papier schlechteren Team wechseln müsste, stört Eccelstone derweil nicht: „Er kann ein gutes Team immer in ein Sieger-Team verwandeln.“

Zuletzt machten vor allem Gerüchte um einen Verstappen-Wechsel zu Aston Martin die Runde. Dazu wird es allerdings – wie auch ein Engagement bei Mercedes – vorerst nicht kommen.