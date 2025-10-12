Mallorca: Tennis-Legende Gabriela Sabatini lässt tief blicken – „Geheimnis“

Gabriela Sabatini gehörte in den 80ern und 90ern zu den größten Tennis-Stars der Welt. Damals war die Argentinierin vor allem als die große Rivalin von unserer Steffi Graf bekannt. Am Samstag (11. Oktober) nahm Sabatini auf Mallorca jedoch nicht den Tennis-, sondern den Padel-Schläger in die Hand.

Im Mallorca Country Club in Santa Ponça lieferte sie sich eine hitzige Partie mit dem weltberühmten Fußballtrainer Jürgen Klopp – gemeinsam traten sie gegen die Profisportlerin Denise Höfer und Toni Nadal, dem Onkel und Trainer von Tennis-Legende Rafael Nadal an. Nach dem Game auf Mallorca hat Gabriela Sabatini mit unseren Reporterinnen darüber gesprochen, was ihr Geheimnis für ein glückliches, erfülltes Leben ist.

Gabriela Sabatini spielt Padel auf Mallorca

Die Urlaubsinsel Mallorca konnte sich am Samstag (11. Oktober) über hohen Promi-Besuch freuen. Stars wie Uwe Ochsenknecht, Mark Keller, Jürgen Klopp, Bruno Labbadia und Toni Nadal versammelten sich im Mallorca Country Club in Santa Ponça , um das Mallorca Women’s Championship gebührend zu feiern – im Form eines Promi-Turniers am Rande der Veranstaltung. Auch Ex-Tennis-Profi Gabriela war dabei. Zwar konnten sie und ihr Team-Partner Jürgen Klopp Denise Höfer und Toni Nadal nicht besiegen. Dennoch schmälerte das in keinster Weise die gute Laune der Sportlerin.

Unseren Reporterinnen auf Mallorca erzählte Gabriela Sabatini: „Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das ist eine große Ehre.“ Als Botschafterin für das Turnier konnte sie sich das Promi-Padel-Spiel im Mallorca Country Club natürlich nicht entgehen lassen. Und da Sabatini die Insel liebt, wie sie sagte, habe das „perfekt“ gepasst. Auch Jürgen Klopp als Padel-Partner habe die 55-Jährige nicht enttäuscht: „Ich bin ein großer Fan von Jürgen und allem, was er getan hat. Es war eine große Ehre, neben ihm auf dem Platz stehen zu dürfen.“

Gabriela Sabatini und Jürgen Klopp beim Padel-Match auf Mallorca. Foto: starpress/Kay Kirchwitz

“Dadurch bleibt man glücklich und zufrieden“

Auch für Jürgen Klopp war das Padel-Spiel mit Gabriela Sabatini eine einmalige Erfahrung. Zu unseren Mallorca-Reporterinnen sagte er: „Hätte mir jemand früher gesagt, dass ich mal mit Gabriela Sabatini Padel spiele, das hätte ich auch nicht so geglaubt. Aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht.“ Und nicht nur der Ex-BVB-Trainer schwärmt von ihr. Auch die anderen Promi-Gäste hatten nur Positives über Sabatini zu berichten. (>>> HIER <<< mehr dazu ).

Aber was ist denn nun Sabatinis Geheimnis, dass sie auch nach ihrer Profi-Karriere noch so strahlt – sowohl auf dem Feld als auch abseits? Unsere Mallorca-Reporterin haben die Sportlerin gefragt. Ihre Antwort ist simpel: „Das Geheimnis ist, einfach die Dinge zu tun, die man liebt. Dadurch bleibt man glücklich und zufrieden.“ Außerdem helfen gesunde Ernährung und Sport der 55-Jährigen dabei, gesund und fit zu bleiben – auch mental. Besonders Radfahren, wie Sabatini verrät. Für sie ist klar: Wer das Leben liebt, der hat auch so schon gewonnen – egal, ob es mit einem Pokal nach Hause geht, oder nicht.