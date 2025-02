Lindsey Vonn: Sorgen um Superstar – dann kommt es knüppeldick

Mit 40 Jahren hat Lindsey Vonn ein beeindruckendes Comeback im Ski-Zirkus gefeiert. Nach fünfeinhalb Jahren Pause kehrte die Olympiasiegerin in diesem Winter zurück auf die Piste und geht auch bei der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm an den Start.

Schon vor den Wettbewerben sorgte Lindsey Vonn mit einem Foto für Sorgenfalten bei ihren Fans. Im Rennen kam es für den US-Superstar dann noch schlimmer. Alle ihre Hoffnungen waren schnell dahin.

Lindsey Vonn: Bitterer WM-Auftakt für Comebackerin

Nur einen Tag vor dem Start im Super-G teilte Lindsey Vonn in ihrer Instagram-Story ein Bild mit Inhaliergerät. Dazu schrieb sie: „Aktueller Ist-Zustand: Könnte besser sein“ und deutete mit einem verschnupften Emoji an, dass sie aktuell kränkelt. Keine guten Voraussetzungen für die WM-Wettbewerbe.

Am Donnerstag (6. Februar) stand dort nämlich in Saalbach-Hinterglemm der Super-G auf dem Programm. In dieser Disziplin dürfte sich Vonn durchaus Chancen ausgerechnet haben, doch die Hoffnungen von der 40-Jährigen waren schnell dahin.

Frühes Aus im Super G

Die Super-G-Weltmeisterin ging aufgrund ihrer langen Abstinenz und fehlenden Weltcup-Punkte erst von Starplatz 30 ins Rennen. Doch dieses war für das US-Girl schnell beendet. Bei einem Rechtsschwung blieb sie mit dem Arm an einem Tor hängen, kam aus dem Tritt und musste abbremsen.

Vonn stürzte zwar nicht, tat sich aber sichtlich weh. Den Start in die Weltmeisterschaft hat sich die 40-Jährige sicher ganz anders vorgestellt. Nun bleibt ihr bis Samstag (8. Februar) Zeit, um das Ausscheiden zu verdauen. Dann geht es bei den Frauen weiter mit der Abfahrt. Mit 43 Weltcupsiegen in der Abfahrt ist sie bis heute die erfolgreiche Skifahrerin in dieser Disziplin.