Lewis Hamilton in der Krise! Jetzt erhält er prominente Unterstützung

Lewis Hamilton hat gemeinsam mit Toto Wolff und Mercedes in der Formel-1-Geschichte neue Maßstäbe gesetzt. Unter Wolffs Führung gewann Hamilton sechs Fahrer- und Mercedes acht Konstrukteurs-WMs.

Wolff, sein langjähriger Teamchef, kennt Lewis Hamiltons Stärken und Schwächen wie kein anderer und bleibt von dessen Talent überzeugt – trotz der aktuellen Krise des Briten bei Ferrari.

Lewis Hamilton braucht das richtige Auto

Toto Wolff glaubt, dass Lewis Hamilton ein weiteres Mal Weltmeister werden kann – auch mit Ferrari. „Wenn sich Lewis auf sein Auto verlassen kann und wenn das Auto tut, was er will – dann ja“, sagte Wolff. Allerdings kritisierte er Ferraris aktuelles Material, das Hamilton nicht optimal unterstützt.

Demnach habe der 40-Jährige auch im Spätherbst seiner Karriere also immer noch das Zeug für seinen achten WM-Titel. Sollte Hamilton das gelingen, würde er damit zum alleinigen Rekordhalter in Sachen Weltmeisterschaften liegen. Derzeit liegt er noch gleichauf mit Michael Schumacher.

Wolff bewundert Hamiltons Ehrlichkeit

Nach einem schlechten Qualifying in Budapest zweifelte Hamilton zuletzt jedoch öffentlich an seinen Fähigkeiten: „Ich bin nutzlos.“ Für Wolff ist Hamiltons emotionale Offenheit nichts Neues. „Lewis trägt sein Herz eben auf der Zunge. Das war seine ehrliche Meinung.“ Diese Selbstzweifel kennt Wolff bereits aus Hamiltons Kindheit und Karrierebeginn.

Wolff bezeichnete Lewis Hamilton trotz allem als „den GOAT“ der Formel 1. Selbst eine schwierige Phase könne diesen Status nicht schmälern, so Wolff. Der Mercedes-Chef rechnet für 2026 mit besseren Autos, die ideal zu Hamilton passen: „Nächstes Jahr gibt es brandneue Autos […] mit neuen Antrieben – das ist genau das Richtige für Lewis.“

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.